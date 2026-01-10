Ana, madre de 10 hijos: "Gastamos 800 euros al mes en calefacción y en gasolina hemos pagado hasta 1.200"

Como cada enero, llega una de las épocas más frías del año y con ella el momento de darle un mayor uso a la calefacción en muchos hogares españoles. Un momento del año en el que el encendido de la calefacción es más frecuente y en el que el gasto energético se dispara en la factura.

Facturas que en los últimos años no han dejado de aumentar con los incrementos significativos en los precios de la electricidad y el gas natural. Un aumento de la factura que se siente especialmente en aquellos hogares con varios hijos y que puede llegar a generar un importante impacto económico sobre todo en familias numerosas como la de Ana Iglesias y su marido.

Esta madre de 10 hijos comparte habitualmente en sus redes sociales cómo es el día a día en una familia tan numerosa como la suya, pero también ha dado cifras reales a algunos gastos habituales como la alimentación o también el gasto en calefacción y gasolina al que se enfrenta mes a mes una familia como la suya.

Precisamente en uno de sus vídeos compartidos hace varios meses en TikTok desvelaba cuál era su gasto de calefacción mensual en el mes de enero. "¿Cuáles son los tres mayores gastos que tenemos en esta familia con 8 hijos. El primero de todos es la calefacción, 800 euros nos ha tocado pagar este mes", cuenta. Una cifra que refleja el impacto real del invierno en el presupuesto doméstico de muchas familias numerosas.

Pero no es el único gran gasto al que hacen frente. En ese mismo vídeo, Ana detallaba dos partidas más que afectan de lleno a su economía: "El segundo son los pañales, madre mía, cuántos pañales hemos podido consumir en esta casa", confiesa con humor.

Y añade el tercer gran gasto: "En tercer lugar, un gasto con el que creo que coincidiremos con muchísimas familias: la gasolina. Desde que subió la gasolina ha habido meses en los que hemos llegado a pagar hasta 1.200 euros. Una auténtica burrada", asegura.

El tamaño de la familia también les ha obligado a adaptar su forma de desplazarse. "A partir de nuestro octavo hijo ya éramos 10 y no había ni coches ni furgonetas para viajar todos juntos", explica Ana. La solución fue poco convencional pero muy efectiva: "Nos tocó sacarnos el carné de conducir de autobús y nos compramos este minibús con más de 10 plazas para que no se nos quede pequeño".

Gasto en comida

A todo ello se suma un gasto mensual en alimentación que no deja de crecer. La creadora de contenido y empresaria, asegura que superar los 1.000 euros mensuales es habitual, un gasto que se incrementa aún más cuando los pequeños no comen en el colegio. En otro de sus vídeos, explica cómo intenta ahorrar aprovechando ofertas como el 3x2 en los diferentes supermercados y muestra una de sus compras habituales.

En ella se pueden ver "cinco kilos de Colacao, tres paquetes de galletas, 28 botellas de leche de dos litros, más de ocho paquetes de pañales y 300 pastillas para el lavavajillas porque ponemos cuatro al día", confiesa.

A pesar de todos los esfuerzos por reducir la factura, la compra online que detalla en el vídeo alcanzó los 1.200 euros. "Y eso sin llenar la nevera", asegura. "Por suerte, los 1.200 con el 3x2 se han quedado en 929 euros", concluye, dejando claro que cada pequeño ahorro cuenta en una familia tan numerosa como la suya.