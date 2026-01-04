Nuria Vargas, abogada: "En las donaciones de padres a hijos, necesitas una escritura pública para proteger los bienes"

En España y más aún en el actual contexto de crisis inmobiliaria y sueldos estancados, es cada vez más común que los padres decidan echar una mano a sus hijos con una donación, ya sea a través de un ingreso de dinero o ayudándoles a comprarse una casa.

Es precisamente en el caso de las donaciones de vivienda entre familiares directos donde solo en 2024 hubo cerca de 55.000, una cifra que supone un 27 % del total de donaciones escrituradas, según datos del Consejo General de Notario (CGN).

Sin embargo, cuando ese hijo o hija al que se ha donado ese bien se casa o acaba divorciándose, es cuando habitualmente comienzan a surgir muchas dudas sobre lo que realmente ocurre con los bienes donados por sus padres. Un tema no precisamente fácil de resolver, ya que influyen varios factores: el tipo de bien entregado, quién lo donó y sobre todo, el régimen económico que tenga la pareja en cuestión.

Conviene recordar que, si no se pacta lo contrario, el régimen económico que se aplica por defecto en la mayoría de comunidades es el de gananciales. Aunque cada vez son más las parejas que optan por separar sus bienes, una fórmula que ya elige el 92,3 %. Mientras que el régimen de gananciales todavía se mantiene en un 5,1 % de los matrimonios.

Cuando unos padres hacen una donación a su hijo y este después se casa en régimen de gananciales, hay una manera de evitar que ese bien acabe mezclándose con el patrimonio común del matrimonio. Así, si este acabase en divorcio, el bien seguiría siendo solo del hijo o hija que lo recibió.

Esta es una de las preguntas que se repite en muchas familias: ¿Qué ocurre con el dinero o la vivienda que los padres donaron a su hijo o hija si se casa y, más adelante, se separa? El régimen económico elegido en el matrimonio es determinante, pero no es el único elemento a tener en cuenta. La manera en que se formalizó la donación también influye directamente en la protección de esos bienes en caso de divorcio.

La abogada Nuria Vargas, con más de dos décadas de trayectoria, lo explica con claridad en uno de los vídeos de Vilches Abogados: "¿Te han donado tus padres una vivienda o dinero para la adquisición de una vivienda habitual estando casado y luego te has divorciado?¿Sabes qué consecuencias jurídicas tiene o si puede revocarse esa donación que te hicieron tus padres siempre y cuando ese dinero o esa vivienda la aportaste al matrimonio o esa donación que os hacés entre cónyuges?", plantea al comienzo de uno de los vídeos.

#Donaciones #ViviendaDonada #DineroDonado #DerechoCivil ♬ sonido original - Vilches Abogados Madrid @vilchesabogados ¿Te donaron una vivienda o dinero y ahora te divorcias? 🏠💔 Aquí tienes lo que deberías saber: 🔹 Si la donación se hizo entre cónyuges, puede revocarse tras el divorcio si se cumplen ciertos requisitos. 🔹 Si la donación vino de los padres a uno de los cónyuges, la cosa cambia: no se anula automáticamente por el divorcio, dependerá del régimen económico y de cómo se formalizó. 🔹 Formalizar bien la donación es clave: ¿a quién se la hicieron? ¿está escrita? ¿se mezcló con bienes comunes? 🔹 Con el asesoramiento adecuado puedes proteger ese bien y evitar que se convierta en fuente de conflicto. #Divorcio

A continuación, aclara que "sí, es posible". Y subraya un aspecto clave cuando se trata de una donación de los padres: "para la adquisición de vivienda habitual y si estás casado o casada, es muy importante que esa donación se formalice correctamente en documento público y sin mezclar patrimonios del matrimonio", señala.

Esto quiere decir, que si no se formaliza correctamente, el bien donado podría acabar formando parte del patrimonio común del matrimonio sobre todo si existe un régimen de gananciales y dividirse en caso de separación. Por eso, dejarlo todo claro en escritura pública y concretar para qué se destina ese dinero o esa vivienda puede marcar la diferencia a la hora de proteger tanto la voluntad de quien dona como los derechos del hijo que recibe.

Así influye el régimen económico

El régimen económico elegido en el matrimonio tiene un papel clave en cómo afectan las donaciones dentro de la pareja. De hecho, las implicaciones legales cambian por completo según este factor. En España, los dos modelos más habituales son la sociedad de gananciales y la separación de bienes.

Cuando se opta por la sociedad de gananciales, todo lo que se obtiene durante el matrimonio pasa a ser de los dos por igual, salvo que se trate de bienes privativos como una herencia o una donación hecha exclusivamente a uno de los cónyuges. En cambio, con el régimen de separación de bienes, cada uno mantiene la propiedad de lo que adquiere y los patrimonios siguen totalmente separados.

Por eso, cuando unos padres hacen una donación, ya sea en forma de dinero o de vivienda, el régimen económico del matrimonio será clave para saber si ese bien pertenecerá solo al hijo que lo recibe o también a su pareja. En cualquier caso, es esencial dejar por escrito quién es el destinatario de la donación, ya que si se entrega únicamente al hijo o hija, el bien seguirá siendo privativo, incluso aunque termine siendo la residencia habitual de la familia.

Cuando la donación se hace a nombre de los dos cónyuges, ese bien pasa automáticamente a ser compartido. El problema surge cuando no se deja por escrito a quién iba destinada. En muchas ocasiones, el dinero se transfiere sin aclarar el beneficiario y eso puede acabar generando conflictos si la pareja se rompe. Por eso es tan importante formalizar la donación en escritura pública y dejar claro, de forma expresa, quién es el destinatario.