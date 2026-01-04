Berta, madre de 10 hijos, sobre su familia numerosa: "La gente cree que somos del Opus o ricos y no es verdad"

Ser madre de una familia en España supone enfrentarse a importantes retos económicos con un coste de vida que no deja de aumentar en el país, pero también a una gran dedicación por parte de los padres. Berta Lamas lo ha vivido y lo vive en primera persona junto a su marido, Eric.

Esta pareja de Albacete ha sacado adelante a sus 10 hijos. Una familia numerosa que también ha conseguido hacerse viral en TikTok a través de la cuenta de '12 en casa', donde miles de seguidores son testigos de su modelo de organización en casa, así como también de cómo es el día a día en una familia tan numerosa.

Sin embargo, más allá de los más de 140 mil seguidores con los que cuentan, como suele ocurrir cuando se gana visibilidad en las redes, esto también les ha expuesto a numerosas críticas.

Comentarios negativos en los que señalaban a los padres de esta familia de "retrógrados" y "pijos", comentarios a los que la propia Berta Lamas respondía recientemente defendiendo su forma de vida y los valores con los que han elegido educar a sus hijos.

"Tengo 10 hijos porque libremente los he querido tener", comienza afirmando Berta Lamas, quien tampoco duda en hacer frente a las críticas que recibe en redes sociales. "La gente suelta barbaridades o ironizan sobre tu vida o hacen comentarios obscenos sobre que tengo 10 hijos. Es lo que vivo y me ha ayudado a no darle importancia a eso".

Ante las críticas, Berta opta por relativizar y poner el foco en el respeto mutuo. "Pienso que la gente no lo entiende y no les puedo obligar a que lo entiendan", señala.

Con cierto tono irónico, esta madre compara su situación con otros modelos familiares más aceptados socialmente, lanzando un mensaje directo a quienes critican su forma de vivir en familia numerosa: "A mí no se me ocurre ir por la calle, encontrarme a un matrimonio y decirle: '¿Solamente tienes dos hijos? Que horror, ¿solo dos? Que egoísta".

Tampoco duda en rebatir uno de los tópicos más habituales: la idea de que reciben ayudas por el simple hecho de tener muchos hijos. "Cuando oigo un comentario de que a mí me mantiene la sociedad, pienso que es al revés. Todo lo contrario, no se nos da nada. Consideran que somos ricos o que somos del Opus o son de la Iglesia o son unos pijos. Pues no es así. Hemos vivido situaciones buenas, situaciones malas, situaciones de paro...".

Un discurso con el que Berta se muestra como ejemplo de una realidad familiar que, en muchas ocasiones, genera opiniones encontradas o se tiende a juzgar sin conocer. "Hay gente que me ha tenido que ayudar y que es generosa con las familias numerosas. Nosotros estamos aportando mucho a la sociedad, más de lo que se me da a mí".

Un mensaje tras el que deja sobre la mesa un debate que va más allá de su caso personal: "Como sigamos en esta línea, va a haber un momento en el que no va a haber reemplazo generacional, nos vamos a extinguir", asegura.

Para ella, tener hijos asegura que ha sido una elección que defiende con convencimiento: "Para mí lo más importante es la familia. Lo más bonito de este mundo es tener hijos. Hay veces que incluso considero que no tengo tantos", confiesa.

"Somos una familia muy actual"

En otro de sus vídeos, Berta Lamas también respondía a las críticas relacionadas con su forma de vivir la fe. Como una persona practicante de la Iglesia Católica, muchos seguidores la acusan de ser "retrógrada" o "arcaica" por educar a sus hijos con los valores cristianos.

"No somos una familia del siglo XVI, somos una familia muy actual y muy moderna", asegura en ese vídeo. La mujer defiende que "la fe se actualiza en cada generación" y que es eso lo que les permite vivirla sin sentirse "anclados" en el pasado.

Una fe que Berta asegura que tiene un papel importante en su vida familiar, especialmente en los momentos difíciles.