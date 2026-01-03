Sara, sobre cómo comprar casa en pareja con 25 años: "Hemos pagado alquiler desde los 21 y no hemos dejado de ahorrar"

En España, comprar una vivienda en pareja se ha convertido en una de las fórmulas más habituales y a menudo necesarias, para acceder a una casa en propiedad, especialmente en un contexto de precios inmobiliarios al alza. De hecho, este tipo de operaciones representa ya el 74 % de las compraventas en el país.

Sin embargo, compartir hipoteca no siempre basta para hacer frente a la escalada de precios, sino que también es clave tener una estrategia de ahorro clara y bien definida. De eso precisamente habla Sara (@saraa.inf en TikTok), una joven que con 25 años ha logrado comprarse una vivienda junto a su pareja de 29 y casarse poco después.

Dos grandes desembolsos económicos que, según explica en uno de sus vídeos, han sido posibles gracias a una planificación financiera estricta y unos hábitos de ahorro bien pensados. "¿Cómo hemos conseguido comprarnos una casa un mes después de casarnos con 25 años y 29 años? Es una de las preguntas que más me habéis hecho", cuenta.

Su experiencia se basa en tres pilares: empezar a trabajar pronto, ahorrar desde jóvenes y elegir bien dónde y qué comprar. "Las principales variables que tenemos que tener en cuenta es que empezamos a trabajar muy jóvenes, que siempre hemos sido muy ahorradores y que hemos comprado una vivienda en Gijón (Asturias)", explica. "Así que no la hemos comprado ni en Madrid ni en Barcelona y eso baja bastante el coste de la vivienda".

Sara y su pareja comenzaron a trabajar a los 18 años, compatibilizando empleos con sus estudios universitarios. "Nos hemos esforzado muchísimo para conseguir un trabajo que hoy en día nos permite tener comodidad económica", afirma. Pero no solo el trabajo ha sido clave, sino también una mentalidad de ahorro consciente y sostenida en el tiempo.

"Lo segundo ha sido el ahorro, que ahora llegando a los 30 es una cosa más de sentido común el ahorrar y no tirar el dinero en tonterías. Pero cuando tienes 20 años y estás ganando dinero, aunque sea poco, necesitas bastante fuerza de voluntad para poder ahorrar y no dejarte el dinero en mil festivales, viajes, reservados en discotecas...".

Y añade: " Si haces eso perfecto pero luego hay que ser consecuentes. No puedes tener la misma capacidad de ahorro si derrochas en estas cosas que si lo guardas para cuando llegues a los 25 poder dar la entrada para tu casa".

Aunque muchos piensan que alcanzar esa meta solo es posible viviendo con los padres, no fue su caso. "Nos independizamos cuando yo tenía 21 y mi marido 25", recuerda. Durante ese tiempo vivieron en varias ciudades de España, asumiendo alquileres, gastos y aún así manteniendo su hábito de ahorro.

"De hecho, en mi caso propio que soy freelance sigo gastando y contando con el mismo dinero que contaba cuando trabajaba en una agencia por cuenta ajena cuando cobraba tres veces menos de lo que cobro actualmente. Todo ese incremento va al ahorro y de vez en cuando me doy a mis caprichos".

La clave: mantener el ahorro

La clave, insiste, está en controlar el estilo de vida: "No usamos el tema del Delivery o de ir a comer fuera y cuidamos mucho en qué decidimos invertir nuestro dinero porque sabíamos que eso iba a mermar mucho la capacidad de ahorro y a demorar la compra de la casa que era uno de nuestros objetivos vitales".

Sara resume su filosofía de ahorro con una regla clave: "El mayor secreto o tip de ahorro que me ha servido es que a pesar de haber triplicado mis ingresos, mis gastos siguen siendo los mismos que cuando cobraba un tercio de lo que cobro ahora. El hecho de que ingreses más dinero no tiene que hacer que gastes más ni que pierdas tu objetivo".

Un objetivo que es fácil perder de vista si te dejas llevar por los constantes estímulos que nos rodean: " estamos rodeados de un montón de estímulos y de tendencias que todo el rato queremos comprar, pero hay que parar a veces un poco en seco y pensarte tres días o una semana si quieres realmente eso antes de comprarlo y así saber si de verdad lo quieres o simplemente es un capricho de compra instantánea e inmediata".

Eso sí, matiza que no se trata de imponer un modelo único: "Por supuesto haz con tu dinero lo que te de la gana, yo solo os cuento lo que nos ha ayudado a nosotros".