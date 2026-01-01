Ana, madre de 10 hijos: "Cuando van al colegio gastamos 1.400 € en comida, en vacaciones se multiplica"

La subida de los precios en los supermercados españoles sigue encareciendo la cesta de la compra para muchos hogares. Una subida continua y significativa que ya supera el 36 % más desde 2021 y con un repunte del 3,9 % en alimentos navideños, solo en diciembre.

Los huevos, el café, la carne, pescado y los productos frescos son algunos de los alimentos que más han sufrido esta subida con máximos históricos. Un contexto que complica aún más el ahorro en comida para muchas familias con hijos y más aún para familias numerosas como la de Ana Iglesias, madre de 10 hijos.

Esta creadora de contenido a menudo detalla en sus redes sociales algunas curiosidades del día a día de una familia numerosa, así como todo lo relativo a la organización en el hogar o al gasto en comida al que tienen que enfrentarse todos los meses.

Precisamente sobre esto hablaba recientemente en uno de sus vídeos de YouTube donde revela que el gasto en comida suele estar en torno a los 1.400 euros de media.

Ana explica que el gasto no es siempre el mismo y varía en función del calendario escolar: "Lo que nos gastamos en comida depende de si estamos en periodo escolar o si están de vacaciones en casa", cuenta.

Cómo organiza Ana Iglesias la comida en casa para 10 hijos

Durante el curso, el comedor escolar ayuda a contener un poco los costes: "Cuando van al colegio, en casa desayunan, meriendan y cenan, pero no comen aquí. Entonces ahí tienes el gasto del colegio, pero en casa estaremos hablando de unos 1.400 euros en comida", confiesa.

Sin embargo, todo cambia cuando llegan las vacaciones. Con los diez hijos en casa durante todo el día, el ritmo de consumo se dispara: "Un gasto que a medida que van creciendo se nota que comen más y, sin embargo, si estamos en periodo vacacional esto se incrementa más", advierte.

"Yo veo que cuando están en casa más tiempo, hay más paseos a los armarios a ver lo que hay, al picoteo, al frigorífico y las cosas vuelan mucho más rápido y el gasto se incrementa". Para mantener ese presupuesto a raya, Ana recurre a estrategias bien conocidas entre muchas familias españolas: cazar ofertas y apostar por marcas blancas.

"Yo suelo aprovechar siempre las ofertas o los 3x2, eso siempre lo aprovecho y compro porque además de que en esta casa tenemos bastante espacio a todos nos viene bien ahorrar", explica. "También tiramos más de marcas blancas, así algo ahorras", asegura.

El gasto del comedor escolar

Además del gasto en alimentación, Ana subraya que el escolar también supone un esfuerzo mensual considerable. Aunque sus hijos van a un colegio público, el coste del comedor escolar se multiplica por diez.

"Les llevamos a un colegio público, no privado, por lo que solo pagamos el comedor (100 euros al mes). Este año empieza el séptimo el colegio, con lo que tendremos que pagar 700 euros todos los meses", explicaba recientemente también en ABC.

Con una cesta de la compra cada vez más difícil de asumir y un coste escolar que crece con cada nuevo curso, Ana Iglesias representa la realidad de muchas familias numerosas en España.

Una realidad en la que no puede faltar una buena planificación, búsqueda constante de ofertas y una logística diaria que requiere tanto de esfuerzo como de creatividad para llegar a fin de mes sin renunciar a una alimentación completa. Una situación que para muchas familias se complica aún más en Navidad.