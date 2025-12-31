Ya es oficial: miles de familias en España podrán disponer de hasta 115 euros mensuales por cada hijo en 2026

En España el 34,7 % de la población infantil está en riesgo de pobreza o exclusión social, según refleja el indicador agrupado (tasa AROPE). Es uno de los datos más altos desde 2015 y, a diferencia de los grupos de edad a partir de los 16 años, la cifra no ha dejado de ascender. A esto se suma que tres de cada cuatro hogares españoles reconocen tener problemas para llegar a fin de mes, según la Federación Española de Familias Numerosas.

Es un contexto complicado para muchas familias españolas, en el que cualquier tipo de ayuda económica puede marcar la diferencia. Una de ellas, que ya se perfila como un pequeño alivio para muchos hogares de cara a 2026, es la que recientemente ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se confirma la continuidad y actualización del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) para el próximo ejercicio.

Se trata de una prestación mensual, integrada en el sistema del Ingreso Mínimo Vital, cuyo objetivo es reducir la pobreza infantil en España y ofrecer un soporte económico adicional a estas familias. Es una ayuda de la que podrán beneficiarse miles de hogares vulnerables con hijos menores de edad.

Respecto a la cuantía de esta ayuda, esta varía según la edad de los descendientes a comienzos de año. En función de ello, habrá tres tramos distintos: los menores de 3 años recibirán 115 euros mensuales; los niños de entre 3 y 6 años percibirán 80,50 euros y para aquellos de entre 6 y 18 años, la cuantía se fija en 57,50 euros.

Se trata de una ayuda que destina las mayores cuantías a los primeros años de la infancia, períodos en los que los gastos suelen ser más elevados. Otro aspecto diferenciador es que no está solo reservada a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. También podrán acceder a ella aquellas familias con rentas bajas que, aun superando los umbrales de la prestación básica, cumplen los límites de ingresos y patrimonio establecidos para la infancia.

Este matiz amplía el número de beneficiarios de la ayuda, que será reconocida por la Seguridad Social de forma automática a quienes ya reciban el IMV, siempre que cumplan con los requisitos. En el caso del resto de solicitantes, será necesario presentar la documentación que acredite la composición de la unidad de convivencia y el nivel de rentas anuales para el ejercicio 2026.

El propio BOE advierte de la importancia de mantener también actualizados los datos en el registro de la Seguridad Social, ya que cualquier cambio en la situación familiar o incremento de ingresos por encima de los niveles permitidos podría extinguir o modificar la cuantía de la ayuda.

Límites de ingresos para acceder al CAPI

El acceso a este Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) está condicionado a los ingresos mensuales del hogar, que varían según el número de adultos y menores que formen parte de la unidad familiar de convivencia.

La Seguridad Social distingue entre dos escenarios: quienes ya son beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y quienes, aunque superen los umbrales del IMV, pueden acceder solo al CAPI si tienen rentas bajas.

Por ejemplo, una familia compuesta por un adulto y un menor pueden recibir IMV y CAPI si sus ingresos mensuales no superan los 856 euros. Si superan esa cantidad pero no alcanzan los 2.569 euros, podrán acceder únicamente al CAPI. En el caso de una unidad familiar con dos adultos y un menor, el rango para recibir solo CAPI va desde los 1.055 hasta los 3.162 euros mensuales.

Un sistema escalonado que busca adaptarse a la realidad económica de los diferentes tipos de hogares y cuyos umbrales de la renta, según el tipo de unidad de convivencia, pueden consultarse en la propia web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.