Una pareja revela cuánto ahorran viviendo en caravana: "Hasta 9.000 € al año, más que alquilando una habitación"

Cada vez son más las parejas que deciden marcharse de España hacia el extranjero, convencidas de que avanzar en su país es más difícil de lo que les gustaría. Y es que, a los bajos sueldos se suma un coste de vida elevado y unos precios de la vivienda que no dejan de subir.

Un contexto que empuja cada vez a más jóvenes, no solo a buscar oportunidades fuera, sino también a explorar formas de vida alternativas. Una de esas alternativas cada vez más habitual, es la vida en caravana. Este es precisamente el estilo de vida que Juan y Sandra, una pareja de valencianos, adoptó hace seis años en Inglaterra.

Se mudaron en 2020, movidos por su pasión por la música y atraídos por un mercado laboral con más posibilidades. Al principio vivían de alquiler, como la mayoría, pero todo cambió cuando su casero intentó subirles 200 euros de golpe al renovar el contrato.

Tras varios viajes en camper por Islandia y México, la experiencia les abrió los ojos: "Lo mejor de vivir en caravana es darte cuenta de que no necesitas tantas cosas materiales para vivir", explican. Así fue como decidieron cambiar su alquiler por una vida en caravana. Una decisión que, además de mayor libertad, les ha dado un margen económico impensable en una vivienda convencional.

"Llevamos seis años viviendo en Inglaterra de forma alternativa, en caravana", cuentan en uno de sus vídeos de Instagram donde habitualmente reflejan cómo es su día a día. "En total la cifra que nos estábamos dejando hace un año y pico rondaba las 18.000 libras anuales (unos 20.500 euros) y ahora estamos gastando 10.000 libras (unos 11.000 euros)". La diferencia es notable y ellos mismos lo resumen con claridad: "Estamos ahorrando 8.000 libras al año (poco más de 9.000 euros)".

Más allá del ahorro en alquiler, aseguran que en una casa convencional sus gastos serían incluso mayores: "El gas, la luz y todos los gastos han subido". Por eso, no les sorprende el resultado: "Es impactante que nos salga casi más barato vivir en esta caravana que en una habitación de alquiler en cualquier parte de Inglaterra".

Aunque reconocen que la falta de espacio es la parte más complicada de este estilo de vida, para ellos las ventajas compensan con creces gracias a la libertad, el ahorro y la sensación de vivir más con menos.

Aunque su historia transcurre en Reino Unido, la situación que vivieron Juan y Sandra no resulta ajena a muchos españoles. En ciudades como Madrid o Barcelona, el precio medio del alquiler roza ya los 2.000 euros mensuales, mientras que una habitación en piso compartido supera en muchos casos los 600 euros.

Con un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible para los jóvenes, estilos de vida alternativos como el que han elegido esta pareja valenciana ya están dejando de ser una excepción para convertirse en una opción real también en España.