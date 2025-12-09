Marta Emerson, empresaria, sobre la maternidad a partir de los 40: "No saldrás de tu etapa de gasto hasta jubilarte"

En España en los últimos diez años, el número de mujeres que han decidido ser madres a partir de los 40 ha aumentado un 19,3 %, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente, en el año 2022, hubo un total de 29.604 mujeres que tuvieron un hijo en este grupo de edad.

Un número que aumenta cada vez en España y más aún, en un contexto en el que cada vez cuesta más llegar a fin de mes y en el que los sueldos siguen sin aumentar al mismo ritmo que el coste de vida.

Sobre esta tendencia creciente de maternidad tardía ha reflexionado Marta Emerson en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales. La experta en negocios, empresaria y fundadora de ELIBES Business School.

"La edad en la que tienes tus hijos es una decisión financiera también", señala. "Siempre está el debate sobre la mejor edad para tener hijos y sí, claro, hay 1.000 circunstancias personales que influyen. Pero déjame decirte algo que casi nadie menciona: la edad en la que los tienes también es una decisión financiera".

Según Emerson, el impacto económico de la maternidad o paternidad se extiende mucho más allá de los primeros años de vida del niño o niña. "Cuando tienes un hijo, desde ese momento hasta los próximos 23 o 25 años vas a estar en época de gasto máximo. Un hijo es lo más caro que vas a tener en tu vida y con diferencia".

El problema, añade, llega cuando se pospone demasiado esa decisión. Si se retrasa hasta los 40 años, algo cada vez más frecuente, el margen de maniobra financiera se reduce drásticamente.

"Si tienes un hijo a los 40 años, no sales de esa etapa de gasto hasta los 65 y eso significa que para cuando termines de pagar universidades y de ayudarlos a tirar para adelante, tú estarás entrando en la jubilación. En una época donde empiezas a ganar menos en tu vida y no te ha dado tiempo a hacer caja".

Por eso, Emerson plantea que existe una franja de edad más razonable para asumir ese compromiso, desde el punto de vista económico: "Financieramente hablando, es mejor tenerlos a principios de los 30, ahí terminas tu etapa de gasto alrededor de los 55 años y te quedan unos 10 o 15 años para estabilizarte, invertir y prepararte para tu retiro".

No se trata de una regla fija ni universal, aclara, pero sí de una realidad que muchas veces se ignora. "Es que en esa época de gasto grande, cuando los hijos van creciendo y están llenos de gastos, es muy caro".

Decisión financieramente arriesgada

Tenerlos antes de los 30 también puede ser una buena opción, dice, aunque con matices: "Siempre que ya estés profesionalmente encaminado, hayas terminado de formarte y estés con la persona adecuada".

Y lanza un mensaje claro a quienes creen que se puede postergar indefinidamente, sobre todo en el caso de los hombres: "Muchos hombres dirán que ellos pueden ser padres a los 50 años, pero seamos claros, a no ser que estés dentro del 1 % más rico y estable, esa es una decisión financieramente muy arriesgada".

Para la experta, no se trata de imponer un modelo, sino de abrir los ojos ante un aspecto del que casi no se habla: "La edad perfecta para tener hijos no es solo biológica o emocional, también es económica", concluye.