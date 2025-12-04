Una abogada, sobre el 27 % de las donaciones: "Si recibes una donación de tus padres y te casas, necesitas una escritura pública"

Las donaciones entre familiares o entre cónyuges son bastante frecuentes. Sin embargo, una de las donaciones más habituales en España es precisamente con la que los padres ayudan a su hijo o hija, por ejemplo a través de la compra de una casa o una transferencia de dinero. En el caso de las donaciones de vivienda entre familiares directos, en 2024 hubo cerca de 55.000 donaciones de vivienda, lo que supone un 27 % del total de donaciones escrituradas, según datos del Consejo General del Notariado (CGN).

Sin embargo, cuando el hijo se casa o se divorcia posteriormente, surgen muchas dudas sobre el destino de esos bienes previamente donados por los padres. Un tema que no es precisamente sencillo y que depende, no solo del bien donado y de quién lo entregó, sino también del régimen económico del matrimonio.

Hay que tener en cuenta que el régimen de gananciales sigue siendo el modelo predeterminado en la mayor parte del territorio español si no se pacta otro y que este sigue eligiéndose por el 5,1 % de los matrimonios, a pesar de que el régimen de separación de bienes sigue ganando terreno con un 92,3 %.

En el caso de tratarse de una donación de padres a hijos y si ese posteriormente decide casarse en régimen de gananciales, aún así, existe una forma de que esta donación no pase a mezclarse con los patrimonios del matrimonio y para que en caso de divorcio, este bien siga en manos del hijo heredero.

Esta es una duda muy frecuente en muchas familias: ¿qué pasa con el dinero o la vivienda que los padres donaron al hijo o hija cuando este se casa y después se divorcia? El régimen económico del matrimonio es clave en estos casos, pero no es el único factor. La forma en la que se hace la donación también influye directamente en cómo se protegerán esos bienes en caso de separación.

¿Te donaron una vivienda o dinero y ahora te divorcias? 🏠💔 Aquí tienes lo que deberías saber: 🔹 Si la donación se hizo entre cónyuges, puede revocarse tras el divorcio si se cumplen ciertos requisitos. 🔹 Si la donación vino de los padres a uno de los cónyuges, la cosa cambia: no se anula automáticamente por el divorcio, dependerá del régimen económico y de cómo se formalizó. 🔹 Formalizar bien la donación es clave: ¿a quién se la hicieron? ¿está escrita? ¿se mezcló con bienes comunes? 🔹 Con el asesoramiento adecuado puedes proteger ese bien y evitar que se convierta en fuente de conflicto.

La abogada Nuria Vargas, con más de 20 años de experiencia, lo aclara así en uno de los vídeos de Vilches Abogados: "¿Te han donado tus padres una vivienda o dinero para la adquisición de una vivienda habitual estando casado y luego te has divorciado? ¿Sabes qué consecuencias jurídicas tiene o si puede revocarse esa donación que te hicieron tus padres siempre y cuando ese dinero o esa vivienda la aportaste al matrimonio o esa donación que os hacéis entre cónyuges? ", comienza.

Y añade que la respuesta es que "sí, es posible". En el caso de recibir una donación de los padres, "para la adquisición de vivienda habitual y si estás casado o casada, es muy importante que esa donación se formalice correctamente en documento público y sin mezclar patrimonios del matrimonio".

Es decir, si no se hace de forma adecuada, ese bien donado podría considerarse parte del patrimonio común, especialmente en un régimen de gananciales, y acabar repartiéndose en caso de divorcio. Por eso, dejar constancia en escritura pública y especificar el destino del dinero o de la propiedad puede ser determinante para preservar la voluntad del donante y los derechos del hijo que recibió el bien.

Cómo influye el régimen económico

En las donaciones, el régimen económico del matrimonio influye y mucho, ya que el efecto legal dentro del matrimonio depende directamente de este punto. Las dos fórmulas más comunes en España son: sociedad de gananciales y separación de bienes.

En el caso de casarse en sociedad de gananciales, todo lo que se adquiere durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges por igual, salvo que se trate de un bien privativo, como una herencia o una donación hecha solo a uno de ellos. Mientras que la separación de bienes cada cónyuge conserva la propiedad de lo que adquiere y los patrimonios permanecen completamente separados.

Por eso, si unos padres donan dinero o una vivienda, el régimen económico determinará si ese bien será de ambos o solo del hijo que lo recibió. En cualquiera de los casos, es fundamental dejar claro a quién se le está donando ese dinero, ya que si la donación es solo al hijo o la hija, el bien se considera privativo, incluso si se convierte en la vivienda familiar.

Si la donación es a ambos cónyuges, el bien pasará a ser común, compartido entre los dos. El conflicto aparece cuando no se deja constancia de esto por escrito. En muchos casos, la transferencia se hace sin especificar el destinatario, lo que puede generar disputas en caso de separación. Por ello, es esencial formalizar la donación mediante una escritura pública, indicando de forma expresa a quién va dirigida.