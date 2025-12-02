Una pareja habla sobre cómo lograron jubilarse antes de los 40: "No encendíamos la calefacción en invierno"

Katie y Alan Donegan tienen 40 y 45 años y llevan cinco jubilados. Y es que a sus 35 y 40 años de edad, esta pareja decidió dar un giro radical en sus vidas tras decidir jubilarse mucho antes de lo que establece la jubilación ordinaria. Un objetivo que para muchas personas en España puede parecer inalcanzable, especialmente en un contexto de salarios bajos, inflación y crisis de vivienda como el actual.

Sin embargo, los Donegan son la prueba de que con planificación, constancia y buenos conocimientos financieros, alcanzar la libertad financiera es posible. Así lo recoge el Daily Mail, que detalla cómo esta pareja ha logrado reunir una fortuna de unos dos millones de libras (alrededor de 2,3 millones de euros), lo que les ha permitido dejar de trabajar indefinidamente para dedicarse a viajar y hacer voluntariado.

Después de alcanzar su meta financiera, Alan y Katie decidieron compartir lo aprendido. De hecho, ahora imparten cursos gratuitos para enseñar a otras personas a ahorrar, invertir y planificar su jubilación anticipada.

"Hicimos una lista de proyectos, aprendimos a invertir juntos y nos centramos en aumentar al máximo la diferencia entre lo que ganábamos y lo que gastábamos, es decir, maximizar el margen entre ingresos y gastos", asegura Katie al Daily Mail. "Como nuestro estilo de vida era relativamente modesto y manteníamos bajos nuestros gastos fijos, el siguiente paso fue aumentar nuestros ingresos. Nos centramos mucho en eso", confiesa.

El modelo que siguieron se conoce como FIRE, por sus siglas en inglés: Financial Independence, Retire Early (Independencia Financiera, Jubilación Anticipada). Su filosofía se basa en invertir la diferencia entre los ingresos y los gastos en fondos indexados globales de bajo coste y marcarse un objetivo económico, no una edad, para dejar de trabajar.

"A todos nos han enseñado a creer y asumir que hay que trabajar hasta la edad de jubilación normal o la edad de pensión estatal. Descubrimos que uno puede jubilarse cuando alcanza una cierta cantidad de dinero y sus inversiones cubren sus gastos", resume Alan.

La cifra que se propusieron alcanzar fue 25 veces su gasto anual. "Seguimos nuestro progreso respecto a ese objetivo cada mes y lo alcanzamos en abril de 2019, cuando yo tenía 35 años y Alan 40", recuerda Katie. Para lograrlo, fueron estrictos con su ahorro y su estilo de vida: empezaron por crear un fondo de emergencia, evitaron deudas con intereses superiores al 6 % y cuestionaron cada gasto para eliminar lo innecesario.

Estrategias de ahorro

Entre sus estrategias de ahorro destacan gestos tan sencillos como cocinar en grandes cantidades, llevar la comida al trabajo o reducir el uso de la calefacción en invierno. "No encendíamos la calefacción en invierno, excepto cuando venía mi madre. En vez de eso, nos abrigábamos más, usábamos bolsas de agua caliente y lo convertíamos en un juego", cuenta Katie.

Incluso se desafiaba a sí misma a no cargar el móvil en casa: "Llevaba una batería externa y lo cargaba fuera. No ahorré mucho dinero, pero fue divertido ver si podía burlar el sistema", confiesa.

También cambiaron su coche por uno más pequeño, lo que les permitió ahorrar en combustible e impuestos. A esto se sumó un incremento de ingresos. Alan montó su propio negocio tras quedarse sin empleo y Katie dejó su trabajo corporativo para trabajar como contratista. Pero a pesar del aumento salarial, no elevaron su nivel de gasto, sino que aprovecharon para ahorrar aún más.

La inversión fue otra pieza clave. Para ellos, invertir no era una carga, sino una motivación: "Invertir es el único juego del mundo donde cuanto menos haces, más ganas. Simplemente coges tu dinero, lo inviertes y lo dejas crecer", asegura Katie.