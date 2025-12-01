Sheila, madre con 3 hijos, sobre cómo ahorra 3.415 € para las vacaciones: "Lo ahorramos sin darnos cuenta"

Ahorrar en España siendo familia con hijos es un reto para miles de hogares. De hecho, el ahorro medio mensual de los hogares españoles con hijos en 2025 se sitúa entre los 260 y 390 euros, según estimaciones oficiales.

Sin embargo, este dato esconde una realidad más compleja: un 31 % de las familias vive con menos de 2.000 euros al mes, lo que limita de forma significativa su capacidad de ahorro.

En este contexto cada vez más madres y padres en España se animan a compartir sus propios e ingeniosos métodos de ahorro y no solo en lo que respecta a la cesta de la compra, sino a través de métodos como el que propone la creadora de contenido y madre de tres hijos Sheila Ortega en uno de los vídeos de su canal de TikTok.

Métodos de ahorro que poco a poco ganan popularidad entre padres y madres que buscan aliviar esa carga económica sin renunciar por ejemplo a un período tan liberador y a la vez generador de gastos como las vacaciones.

"Hoy os traigo un trucazo para poder ahorrar y poder irnos de vacaciones sin darnos apenas cuenta. Es el ahorro del céntimo. Es ahorrar un céntimo al día y cada día le sumamos un céntimo, así hasta que completamos los 365 días y el último día son 3,65".

#vacaciones #trucoshogar #centimos #economiafamiliar #familianumerosa ♬ sonido original - sheilaortegamarti @sheilaortegamarti Una manera de ahorrar sin darnos cuenta. Súmale un céntimo cada día , yo voy intercalando los días si lo haces por una persona ahorrarás 667,95€ Nosotros lo hacemos por familia y para el verano que viene tendremos 3.415,19 € Si quieres la plantilla pídemela en mi insta Sheily_hbl Espero que os funcione y que lo pongáis en práctica ❤️

Y es que, tras mostrar sus claves para llenar la nevera por menos dinero, también ha compartido este ingenioso método de ahorro destinado a las vacaciones. Un sistema que en este caso Sheila ha adaptado además al tamaño de su familia: "Yo lo estoy haciendo con la misma plantilla pero por 5 porque nosotros en casa somos 5. Con eso a final de año conseguiremos ahorrar 3.415 euros para las próximas vacaciones de verano", afirma. La clave, según su experiencia, está en la constancia diaria y en asumir el reto como una especie de juego en familia.

El llamado "método del céntimo" no requiere conocimientos financieros ni aplicaciones complejas. Muchos usuarios como Sheila lo gestionan con una simple tabla en papel o Excel. El objetivo es sumar diariamente una cantidad creciente: el día 1, un céntimo; el día 2, dos y así sucesivamente hasta llegar al final del año. La suma total parece pequeña cada jornada, pero el efecto acumulativo sorprende a muchos.

Un tipo de iniciativas de ahorro cada vez más populares en redes sociales y entre padres y madres que buscan opciones reales para cuadrar cuentas sin renunciar a momentos de ocio.

Un ahorro para las vacaciones que dado el contexto actual y los sueldos bajos en España, puede parecer cada vez más complicado para muchas familias. Sin embargo, con este pequeño y sencillo hábito, conseguir disfrutarlas sin preocupaciones puede ser algo más fácil.