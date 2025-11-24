Kevin, educador financiero, sobre su fórmula para dividir gastos en pareja: "Así evitaréis hacer el clásico reparto al 50%"

En España son muchas las parejas que en estos meses vuelven a enfrentarse a ese reto económico de poner a prueba la organización del ahorro en común, más aún con las fechas navideñas ya a la vuelta de la esquina.

Un momento del año siempre repleto de gastos y con el que, a menudo, regresa también la presión sobre el presupuesto familiar: encender la calefacción, afrontar facturas más altas, asumir el precio del alquiler o de una cesta de la compra que no deja de encarecerse.

Todo ello en un contexto económico especialmente complicado para la mayoría de los españoles, marcado por unos sueldos bajos y estancados y por una inflación que sigue al alza. Según datos de la Federación Española de Familias Numerosas, solo un 24 % de los hogares vive sin dificultades económicas, mientras que tres de cada cuatro reconocen tener problemas para llegar a fin de mes.

Ante esta situación, cada vez más personas optan por compartir gastos en pareja o en familia como fórmula para sobrellevar el mes. Dividir el coste de la vivienda, de las facturas o de la comida puede suponer un alivio importante. Aún así, ahorrar sigue siendo complicado para muchos, que ven cómo su salario se diluye antes de terminar el mes.

En este punto, el educador financiero, conocido en redes sociales como @kevinvest.aj ha compartido un truco sencillo pero eficaz para que cualquier pareja en España pueda dividir sus gastos de forma justa y facilitar el ahorro. Un método que no consiste en repartir todo a la mitad (el clásico 50/50), sino en aplicar una fórmula compartida más equitativa, pensada para fomentar el ahorro como una mayor conciencia financiera en pareja.

"¿Cómo dividir los gastos con tu pareja en tres pasos y teniendo en cuenta la diferencia de sueldos?", plantea el educador financiero @kevinvest.aj. La clave, según explica, está en aplicar un método justo y proporcional: " Imagina que uno gana 1500 euros y el otro 2000 euros. Paso uno: sumar los ingresos de ambos, que eso va a suponer el 100 % (3.500 euros en este caso)".

El segundo paso consiste en calcular qué porcentaje representa cada sueldo sobre el total conjunto: "Vas a coger tus ingresos y vas a dividirlo por la cantidad de ingresos totales entre los dos y ese resultado lo multiplicas por 100 y te va a dar el porcentaje exacto de lo que tiene que aportar cada uno (42,9 % y 57,1 %)", detalla.

Este sencillo cálculo permite a las parejas repartir responsabilidades económicas sin caer en el reparto 50/50 que muchas veces resulta injusto si los ingresos son desiguales. "De esa manera os aseguráis una igualdad entre los dos a la vez que compartís las responsabilidades acorde a vuestros ingresos. Así evitáis hacer el clásico 50/50 que es un poco injusto", subraya el experto.

Para ilustrarlo, pone un ejemplo práctico muy común: "imagina que tienes gastos mensuales de luz, agua, gas y comida por 500 euros, de esta manera uno de ellos aportará 215 euros (resultado de multiplicar 500 por 0,429) y la otra persona 285 euros (resultado de multiplicar 500 por 0,571)".

La fórmula puede aplicarse a todos los gastos compartidos de la pareja: vivienda, suministros, compras, ocio o incluso ahorros comunes. "Pues esto, lo puedes hacer con todo, así que ahora ya podéis empezar a aplicar esto para mejorar vuestras finanzas", concluye.