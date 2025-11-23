Cristina Medina (54), actriz: "Llevaba 20 años trabajando y mi madre aún me preguntaba cuándo me iba a buscar un 'trabajito'"

Cristina Medina (54 años) asegura que no le gusta que nadie la denomine como luchadora o valiente a raíz del cáncer de mama que le diagnosticaron en julio de 2021, tras una mamografía rutinaria a los 50 años. La intérprete sevillana se define simplemente como una mujer proactiva y que sabe actuar en consecuencia pase lo que le pase.

Una actitud que, según cuenta, la acompaña desde niña y que también ha marcado su forma de afrontar este proceso con los pies en la tierra. Y es que, desde que hizo pública su enfermedad en septiembre del 2021, Cristina Medina (conocida por interpretar a Nines Chacón en 'La que se avecina') no ha tenido reparos en hablar abiertamente sobre su experiencia.

De hecho, esa vivencia la llevó a fundar Oncolomeeting, una APP y fundación dedicada a ofrecer apoyo emocional y social a pacientes oncológicos y a sus acompañantes. Su objetivo es claro: ayudar a combatir la soledad, la incomprensión, el aislamiento y las dudas que todavía hoy viven muchas personas en España tras un diagnóstico oncológico.

De todo ello, hablaba recientemente en el podcast Mami ¿qué dices?. Una charla en la que la humorista, empresaria y una de las mejores actrices del panorama español no ha dudado tampoco en repasar sus inicios en el mundo de la interpretación, un camino que asegura no fue fácil en aquella España.

"Cuando me decidí a estudiar arte dramático aquello era una locura al 100 %, no existía más que una producción en España de aquella, que era 'Verano Azul', así que fíjate. Luego salió 'Farmacia de guardia'... Entonces no había cabida directamente, estudiar arte dramático era una absoluta locura", recuerda.

Una etapa en la que asegura que sus padres no avalaban su decisión pero que, aún así, marcó un antes y un después en su carrera: "Mis padres, por supuesto, no me dejaban ni avalaban mi decisión y cuando terminé me fui a Londres a seguir estudiando teatro (...). Desde que era pequeña siempre me gustó actuar, cantar, bailar y lo sigo haciendo", confiesa.

"Mis padres eran obreros, así que cuando me fui a Londres me fui a la aventura total, allí me becaron pero hasta que me llegó el dinero... Robando en los supermercados, colándote en el metro porque no llegas a fin de mes", asegura.

Cristina Medina habla de sus inicios como actriz

Un momento clave de su carrera como intérprete en el que, años después de comenzar, sus padres seguían insistiéndole en que regresara a casa. "Mi madre me llamaba todas las semanas y me decía: 'Bueno ya está bien con la tontería, vente para aquí'. Ellos no entendían que me había ido y todavía no lo han entendido. No se lo creyeron nunca y me llamaban todas las semanas para que me volviera. De aquella éramos modernas".

Un carácter combativo y libre que la ha definido siempre: "Yo he ido haciendo lo que a mí me ha ido dando la gana y no les he ido contando nada a mis padres. Yo estaba teniendo mi primer hijo, ya llevaba por lo menos 20 años en esta profesión y mi madre todavía me seguía preguntando: '¿Oye hija tú cuándo te vas a buscar un trabajito?'. Yo de aquella ya estaba hasta en la serie. Me largué con 20 años y no he vuelto. Sí, voy a verlos y a jugar con ellos al parchís por la tarde pero no les cuento lo que voy a hacer en mi carrera. Vivo sola desde muy chica y hago lo que quiero yo, solo cotejo las cosas conmigo misma", confiesa.

Aunque sus padres asegura que han llegado a sentirse orgullosos de verla en la televisión y en prensa, confiesa que no han sido partícipes de su carrera como actriz, ya que para ellos ese camino en la interpretación siempre ha sido una locura: "A ellos les hizo mucha ilusión verme en la serie y en otros proyectos, mi padre está muy contento. Cuando salía en el periódico o en el teatro se sienten muy orgullosos. Eran esas cosas a través de las que veían que era real o cierto a lo que me dedicaba", asegura.

Aun así, esa desconexión llegó a hacer que su padre no fuera a verla presentar la entrega de los Premios Max de Sevilla , aún estando a 10 minutos del teatro. Unos premios que, como asegura la propia actriz, "son los premios del teatro por excelencia".

Un ejemplo claro con el que Cristina Medina asegura que sus padres no han cambiado esta visión con los años, pero que nunca le ha hecho echarse para atrás en su camino. "No han cambiado el chip, para ellos el teatro era una locura, me decían 'Mira la niña al final con la tontería', esa es un poco la consciencia. Pero esa falta de trascendentalidad me encanta porque al final es la vida y cada uno la dedica a lo que parece y si al final encima te sale bien pues olé".

Su paso por 'La que se avecina'

En esta charla la actriz también ha hablado de 'La que se avecina', donde dio vida a Nines Chacón durante nada menos que 14 años de su carrera. Aun así, asegura que lo tiene claro: "No voy a volver. Me llamaron por teléfono un par de años seguidos y acabé entrando en la serie en la temporada 2, sobre el episodio 4. Hubo unos años que era muy pesado porque te reconocían en todas partes y no podías tener una conversación con un amigo en un bar".

Confiesa que nunca quiso hacer televisión pero que intuía el éxito que tendría la serie: "Tenía la intuición de que se iba a liar... y se lió". Una etapa que Cristina Medina recuerda de mucho trabajo y que tuvo que conciliar también con su embarazo y con la crianza de sus hijos a quienes asegura que llevaba de un lado para otro entre rodaje y rodaje.

Cuando le preguntan si su papel en 'La que se avecina' le gustaba, la actriz confiesa que "de la serie habré visto realmente seis capítulos como mucho y creo que ni enteros. Yo me leía lo mío y ya, porque no me daba tiempo a leer los capítulos enteros".

Una carrera, maternidad y enfermedad que Cristina Medina ha transitado con la misma filosofía vital: hacer lo que quiere, sin dar explicaciones ni dejarse condicionar por las expectativas ajenas. Una actitud que ha marcado su vida personal y profesional y que hoy sigue defendiendo con la misma naturalidad con la que se sube a un escenario.