Ana, madre de 9 hijos, sobre su método de ahorro para la universidad: "Tu hijo podrá tener más de 50.000 € a los 18"

Las familias numerosas en España son una realidad poco visible, pero más común de lo que parece. Según datos de la Federación Española de Familias Numerosas, hay alrededor de 800.000 hogares con este reconocimiento oficial, siendo las más frecuentes aquellas con tres hijos que suponen el 61 % del total.

Les siguen las familias con cuatro hijos (16 %), cinco hijos (6 %) y, en menor medida, las que tienen seis o más hijos, que representan apenas el 5 %. Alcanzar esta última cifra parece casi imposible hoy en día y más aún cuando en España el coste de vida y la inflación crecientes no suben al mismo ritmo que los sueldos.

Llenar la nevera en estas circunstancias puede convertirse en un verdadero desafío económico para muchos hogares, pero ¿qué sucede con los gastos educativos? La realidad es que estos también se disparan enormemente. Justo sobre este tema habla la creadora de contenido y madre de nueve hijos, Ana Iglesias, en uno de sus vídeos de YouTube.

A través de su canal, Una locura de familia, responde a todo tipo de curiosidades sobre cómo se organiza y sobrevive económicamente una familia tan numerosa, donde la planificación económica y la gestión del tiempo se vuelven fundamentales.

"Una de las preguntas que más nos hacen tiene que ver con el tema de los gastos, la universidad y el futuro", comienza explicando Ana Iglesias. Gastos que en este caso se ven enormemente aliviados con una ayuda económica española que para esta madre de nueve hijos es crucial.

Cómo se paga la universidad en una familia numerosa

"Sí que existe una ayuda que es fundamental para las familias numerosas, sobre todo las de categoría especial que son las que tenemos cinco hijos o más, que son las que tenemos la matrícula de la universidad gratuita. Esto es fundamental porque implica que tu hijo pueda acceder a la universidad sin que nosotros tengamos que estar pensando cómo lo vamos a hacer", asegura.

No obstante, más allá del coste de los estudios, el reto económico se extiende a todos los ámbitos del hogar, por lo que Iglesias reconoce la importancia de anticiparse: "Desde hace bastante tiempo siempre hemos tratado de tener un colchón porque obviamente nunca sabes lo que puede pasar en un futuro y porque hay muchísimos gastos más allá de la universidad".

Una anticipación que en esta familia han hecho posible a través de dar prioridad a la educación financiera con sus hijos desde pequeños: "Mi marido y yo hemos trabajado en el sector financiero y tenemos bastante en cuenta el tema de que tener el dinero parado lo vemos una lástima porque estás perdiendo la oportunidad de generar una rentabilidad y que poco a poco vaya creciendo", advierte.

"Quizás es por desconocimiento pero muchas veces como que se deja de lado el tema del ahorro de los niños y no solo es importante para familias numerosas, sino para gente que tiene uno o dos hijos", añade. Por eso, desde pequeños sus hijos han aprendido el valor del dinero y la importancia de guardarlo con sentido.

La importancia de una cuenta remunerada

Aún así, no todo ha sido siempre eficaz en materia de ahorro familiar. Como cuenta Iglesias, durante años guardaron el dinero de sus hijos en cuentas infantiles tradicionales que no ofrecían rendimiento. "Hasta ahora sí que hacíamos aportaciones a cuentas para los niños pero en las que no estás generando nada", reconoce.

Un tipo de cuentas que ahora esta familia ha decidido cambiar por una cuenta de ahorro que sí genera intereses sobre el dinero en efectivo que ingresan, sin necesidad de cumplir condiciones. Un tipo de cuenta infantil remunerada que está disponible en plataformas como Trade Republic y con la que existe un gran potencial a largo plazo para familias numerosas como la de esta creadora de contenido.

"Con una primera inversión de 3.000 euros, si todos los meses vamos metiendo 100 euros, mi hijo llegará a los 18 años con una rentabilidad del 7 %. Cuando vaya a su cuenta a los 18 tendrá más de 50.000 euros y si lo mantuviese hasta los 65 está calculado que podría conseguir más de un millón de euros", asegura.

Una herramienta con la que, lejos de ver el ahorro como una simple hucha infantil, esta familia apuesta por rentabilizar el dinero sin riesgos. "Lo que no merece la pena es el dinero parado en algo que no te ofrece nada de rentabilidad. También es importante que no tenga comisiones de mantenimiento", afirma. A la par, transmiten a sus hijos una idea clave: ahorrar es una forma de construir libertad futura y entender cómo funciona también una parte esencial de su educación.

"Es importante que desde pequeños entiendan lo importante que es ahorrar y que tengan en cuenta lo que cuesta ganarlo. A la hora de educar a los niños tenemos en cuenta un montón de cosas pero no estamos tan pendientes del tema económico y me parece bastante importante también", concluye Ana.