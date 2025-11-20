Judit Garrido, abogada, aclara cuánto tarda un divorcio: "4 meses si hay acuerdo y si no, prepárate para más de un año"

Los divorcios y separaciones en España siguen marcando cifras al alza. En 2024 se registraron 86.595 casos, un 8,2 % más que el año anterior, según los últimos datos de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre ellos, el 49,7 % de los divorcios con hijos menores finalizaron con una custodia compartida, una cifra que marca uno de los porcentajes más altos hasta la fecha. Además, la duración media de los matrimonios disueltos fue de 16,4 años y cerca del 32 % de las rupturas se produjeron tras más de dos décadas de convivencia.

Un escenario en el que son las mujeres las que toman la decisión de divorciarse en la mayoría de los casos, con estadísticas que van entre el 69 % y el 70 % de los divorcios, en contraste con el 31 % de los hombres que lo solicitan. Sin embargo ¿cuál es la duración o el tiempo estimado para completar ese divorcio en España?

La abogada Judit Garrido lo aclara sin rodeos en uno de sus vídeos compartidos en la red social de TikTok: "¿Cuánto tardo en divorciarme? Eso va a depender de cada caso en concreto". Ahora bien, existen dos grandes vías que determinan la duración del proceso: el mutuo acuerdo o el procedimiento contencioso.

"Siempre hago dos grandes diferencias. Si va por la vía de mutuo acuerdo, que normalmente suele tardar entre 4 y 5 meses desde que se redacta el convenio, se firma, se presenta al juzgado y se hace una ratificación y, claro está, no se celebra el juicio", explica Garrido. Esta vía, además de ser más ágil, también resulta menos costosa y emocionalmente más llevadera".

Pero cuando no hay entendimiento entre las partes, la situación cambia radicalmente. "Así vamos a la vía contenciosa que es cuando no estáis de acuerdo y donde hay que demandar judicialmente", señala la abogada. En este caso, el proceso se alarga considerablemente y puede llegar a tardar "incluso un año y medio o dos para que salga sentencia".

Uno de los factores clave que puede influir en los plazos es la existencia de hijos en común. En esos casos, se pueden aplicar medidas judiciales específicas. "Va en función de las medidas que se tengan que interponer porque si hay hijos se interpone una demanda de medidas urgentes, que eso acelera un poco el procedimiento. Se celebra un juicio previo durante los 5 meses y ya hay un auto provisional", añade Garrido.

La duración del procedimiento, por tanto, está condicionada por el nivel de acuerdo y las circunstancias familiares. Un buen asesoramiento jurídico y la voluntad de cooperar entre las partes son determinantes para acortar los tiempos y reducir el impacto emocional.

Documentación esencial para acelerarlo

Una de las causas más comunes en el retraso de los procesos de divorcio, incluso cuando hay mutuo acuerdo, es no contar con todos los documentos necesarios desde el inicio. Y es que, cada vez que el juzgado detecta información incompleta o faltante, se producen requerimientos que pueden demorar semanas o incluso meses el proceso.

Para evitar estas demoras, los expertos recomiendan recopilar y tener preparada toda la documentación relevante antes de iniciar el procedimiento. Esta incluye:

Certificado literal de matrimonio (con una emisión reciente e inferior a tres meses)

Certificados de nacimiento de los hijos en común.

Escrituras de propiedad de bienes inmuebles.

Documentación bancaria de cuentas conjuntas.

Declaraciones de la renta en los últimos años.

Nóminas o justificantes actualizados de ingresos.

Relación e inventario de bienes adquiridos durante el matrimonio.

Contar con estos documentos desde el principio permite a los abogados redactar el convenio regulador con mayor precisión y facilita la tarea de los juzgados, reduciendo tiempos de espera y evitando idas y venidas innecesarias.