Mar, joven española, tras 8 años de relación: "No busques en tu pareja lo que te falta, no necesitas que te completen"

Tener pareja es algo que en España disfrutan el 70 % de los españoles. Sin embargo, de ese porcentaje de población, aproximadamente un 30 % asegura no sentirse completamente satisfecho debido a alguna desconexión emocional, según el informe de Unobravo. La realidad, es que conseguir que la 'chispa' del amor se mantenga encendida a lo largo de los años no es siempre una tarea fácil.

La sensación de complicidad y unidad puede diluirse con los años, generando dudas e inseguridades en la convivencia y en muchos casos también la separación. Sobre esto ha hablado recientemente Mar Mart (@marmart11 en TikTok), creadora de contenido y quien lleva ocho años de relación y uno de matrimonio. En uno de sus vídeos precisamente compartía varias claves que, según confiesa, le habría gustado conocer antes de empezar una relación de pareja.

Un testimonio que ha conectado con miles de personas en esta red social. "Si estás en una relación o piensas tener una, escucha esto", comienza diciendo. Lejos de consejos típicos, se centra en aprendizajes reales que ha experimentado en su propia convivencia.

El primero y más esencial para ella es: "Si no hablas de lo que te molesta, esto no desaparece sino que se acumula. Las relaciones sanas se construyen con conversaciones incómodas". En sus inicios, pensaba que era mejor callar para evitar conflictos. Ahora confiesa que lo ve como un error: "Acumulas y explotas".

Otra de sus claves es evitar la dependencia emocional: "No necesitas que te completen, sino que te acompañen. Esto es súper importante porque a veces veo gente que está buscando una persona que le complemente porque se sienten solos o porque al final ven a una pareja como una media naranja". Ella apuesta por una vida plena en solitario antes de compartirla: "No busques lo que a ti te falta en otra persona porque es un gran error". Lo resume con claridad: "Amar no quiere decir renunciar a ti".

Esta creadora de contenido también asegura que el respeto a la individualidad dentro de la pareja es otra de las claves: "Desde el primer momento cada uno ha tenido siempre sus hobbies y sus aficiones y luego cuando nos juntamos nos hace mucha gracia el mundo interior de cada uno. No renuncies nunca a tus hobbies nunca por nadie, no renuncies a todo lo que te gusta hacer aunque te lo pida tu pareja. Al final ese es tu mundo, tu pequeño rincón". Un mensaje especialmente relevante en relaciones largas, donde la rutina puede diluir la identidad personal.

Con respecto a los conflictos en pareja, lanza una reflexión contundente: "No hay que ganar discusiones, solo hay que entenderse". Para ella, la clave está en buscar estrategias de conexión, no en imponer argumentos. "No vais a estar de acuerdo siempre, pero no necesitas quedar por encima".

Discutir no es un signo de crisis

Y frente a los discursos que idealizan vivir otras experiencias, responde sin dudas: "El amor sano no te hace dudar". Confiesa que nunca ha sentido que estaba perdiendo algo por estar con una sola persona: "No tengo la sensación con mi marido de que me esté perdiendo nada".

Mar también desmonta mitos del amor idealizado de las películas: "El amor no es una peli de Disney, pero a veces hay momentos de Netflix", dice con humor. Lo que sí defiende es que "amar también es aprender a soltar el control". Su consejo: confiar sin espiar, sin revisar móviles, sin sospechas infundadas.

Por último, aporta una visión madura del amor duradero: "El amor no se siente igual ni todos los días ni en los años. Está claro que lo del principio es adrenalina pura y nos encanta a todos pero al final tienes que entender que esto no se puede cronificar en el tiempo. Tiene que estabilizarse. Yo valoro mucho más la estabilidad y esa base de confianza que con solo una mirada ya nos entendemos, para mí todo eso gana al tonteo". Para ella, discutir no es un signo de crisis en pareja, sino de "dos personas diferentes aprendiendo a convivir".

Y para quienes aún no tienen pareja, lanza un mensaje esperanzador: "No tengas prisa, aprende a ser la mejor persona que puedas ser, porque así cuando la conozcas le darás tu mejor versión. Créeme, hay alguien en el mundo esperándote más tarde o más temprano", concluye.