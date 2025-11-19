Gloria Estefan (68 años), habla de la infancia con su padre en la cárcel: "Me convirtió en una mujer más fuerte"

Gloria Estefan se convertía hace apenas unas semanas en la primera invitada de la esperada nueva temporada del podcast 'A solas con', presentado por Vicky Martín Berrocal. Una nueva etapa que promete grandes confesiones, como ya ocurrió con anteriores temporadas y con figuras de la talla de Mónica Naranjo, Ana Milán, Sofía Vergara, Cristina Pedroche o Candela Peña, entre otras.

Nacida en Cuba e instalada en Miami, Estefan hizo de invitada de excepción en una charla cercana y que estuvo llena de momentos emotivos. Un repaso por su infancia, su carrera, los momentos más duros que ha vivido y su actual relación con Emilio Estefan, a quien define como un punto de inflexión en su vida profesional y personal.

"Conocer a Emilio cambió mi vida, mis planes (...) Él y yo seguimos siendo los dos niños inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y somos privilegiados de poder vivir de hacer lo que más amamos que es la música.", confesó durante la entrevista.

Gloria Estefan comenzó relatando cómo se convirtió en adulta cuando todavía no era más que una niña: "Todo esto me ha hecho más fuerte aún. Yo cuando nací me sentía vieja como si ya hubiese estado aquí desde hacía tiempo. No lo entendía, pero es como me sentía. Me sentía muy a gusto con cualquier cosa que pasara", relata al hablar de su infancia y de la situación en su familia.

Su padre formó parte de la fallida invasión de Bahía de Cochinos, la operación militar de 1961 en la que exiliados cubanos, apoyados por Estados Unidos, intentaron derrocar a Fidel Castro. Él terminó en prisión, pero su madre nunca dudó en protegerla de esa realidad: "Yo sabía que mi padre estaba preso pero a mí ella siempre me decía que mi padre estaba en una finca, entonces yo pensaba que ella pensaba que él estaba en una finca y yo le seguía el juego", cuenta. Pero recuerda que "las escuchaba hablar y rezando todas las noches por ellos, preguntándose dónde estarían".

Gloria Estefan y Vicky Martín Berrocal

Durante ese período, su madre que también era doctora en pedagogía, transformó su entorno en un refugio para otras mujeres y niños: "Éramos una comuna de mujeres. Mi madre convenció al dueño de los apartamentos para llenarlos de amigas y niños de mi edad. Ella creó un kindergarten. Nunca pasé hambre, pero sé que ella sí lo hizo", recuerda.

Una infancia que también estuvo marcada por un trauma que la marcaría profundamente. "Mi padre se había ido a Vietnam. En esa época, sola con mi madre, sufrí abuso. Me chantajearon diciendo que sabía que estaba sola y que si lo decía a mi madre la mataría", confiesa.

La música dice, fue su vía de escape incluso en esos momentos: "Se me cayó el pelo, hasta que por fin no pude más y se lo conté a mi madre. Nunca lo conté a nadie más hasta que ella murió. Sufrió mucho con eso. La policía le dijo que no llevase el caso a la Corte porque sino yo sufriría más allí que lo que ya había sufrido".

Estefan asegura que esperó a hablar públicamente sobre este tema hasta que su madre falleció. Lo hizo, asegura, "por el beneficio de tantas mujeres y niños porque pasa en ambos. Quería que supieran que uno puede pasar traumas, pero no puedes dejar que eso apague tu espíritu ni pensar que fue tu culpa".

Una infancia no precisamente fácil en la que la música nunca ha faltado en su vida y en la que, como ella asegura, siempre ha sido su refugio: "Yo canto desde que hablo. La música siempre me sanó y sigue haciéndolo. Es algo que nos mueve físicamente y puede sanar. Yo lo sentí de niña porque la música de otras personas me ayudó a atravesar esos momentos y a sentir que no estaba sola".

Aunque llegó a estudiar psicología y soñaba con dedicarse a ello, Emilio (su pareja y compañero profesional), cambió el rumbo de su vida. "Yo sabía que la música iba a ser parte de mi vida, pero no pretendía que fuese el centro de mi atención. Emilio cambió el giro de mi vida", asegura.

En cuanto al éxito que la ha acompañado a partir de ese desvío hacia lo musical, Gloria Estefan asegura que para ella se encuentra muy alejado de lo puramente material: "Una persona que tiene éxito es una persona que hace lo que ama, que tiene relaciones lindas, amistades que le llenan, amor en la familia y que puede pasar media vida haciendo lo que ama", concluía.