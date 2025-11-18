Violeta García, abogada, sobre la jubilación: "Podrás sumar hasta 270 días cotizados por hijo si dejaste de trabajar para cuidarlos"

La jubilación es uno de los momentos más esperados tras toda una vida cotizando. Una etapa que supone dejar atrás años de rutinas laborales para, por fin, descansar o dedicarse a una misma. Sin embargo, no siempre es una etapa sencilla. No solo porque la edad legal de jubilación en España sigue aumentando, sino también por las dificultades que existen para alcanzar el mínimo de años cotizados que permite acceder a la pensión.

Una situación especialmente delicada en el caso de todas aquellas mujeres que, décadas atrás, se vieron obligadas a dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos y familia. Ese esfuerzo, que nunca fue remunerado ni cotizado, puede reconocerse en dicha jubilación. Sobre esto habla precisamente en uno de sus vídeos compartidos en TikTok, la abogada Violeta García.

Su mensaje va dirigido especialmente a las mujeres que en su día dejaron su carrera profesional en pausa para cuidar a sus hijos: "Las madres que en su momento paralizaron su carrera laboral para cuidar a sus hijos van a poder verlo compensado en la cotización a la seguridad social".

Este reconocimiento permite sumar tiempo de cotización aunque no se haya estado trabajando, siempre que se acredite que fue cuidado de menores, ya sea por nacimiento o adopción.

"Esto quiere decir que hay muchas mujeres que una vez tuvieron a sus hijos, estuvieron una temporada sin trabajar para cuidarlos cuando eran muy pequeños, después se incorporaron al mercado laboral pero todo ese tiempo no estuvieron cotizando. Esto al final tiene mucho impacto a la hora de jubilarse porque van a tener unos años en los que no estuvieron cotizando".

Una medida que busca reducir la brecha de género en las pensiones y mejorar el acceso a la jubilación para quienes interrumpieron su vida laboral por motivos de cuidado familiar. "En estos casos y solo en caso de cuidado de menores. Es decir, por nacimiento o adopción, van a poder computar hasta 270 días por hijo como período cotizado a todos los efectos", detalla García.

Además, la abogada recuerda que el trámite puede hacerse fácilmente a través del portal de la Seguridad Social. "Si este es tu caso, puedes solicitar en el portal de la Seguridad Social (lo puedes hacer telemáticamente o pedir cita presencial). Las que estéis en esta situación, pedirlo porque luego afecta a la jubilación", concluye.

Requisitos para beneficiarse

Para poder acceder a este reconocimiento, es necesario que la madre o el padre, haya interrumpido su actividad durante el período de crianza. En concreto, se debe haber producido una pausa entre los nueve meses previos al nacimiento del hijo y hasta los seis años posteriores.

En casos de adopción o acogimiento, el período computable comienza tres meses antes de la resolución judicial o administrativa que formaliza la situación y se extiende igualmente hasta los seis años posteriores.

Por otro lado, la normativa permite que este beneficio se reconozca tanto al padre como a la madre, aunque no puede disfrutarse de forma compartida. Si ambos progenitores solicitan el cómputo por el mismo hijo y no hay acuerdo, la preferencia será para la madre.

Además, cada hijo genera un nuevo derecho a este reconocimiento, pero existe un límite global de cinco años de cotización ficticia, incluso si se han tenido varios hijos o se suman distintos beneficios (como el complemento por parto y el cuidado de menores).

Cómo solicitarlo

La solicitud debe realizarse ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y puede tramitarse de forma telemática, sin necesidad de acudir presencialmente. Para ello, es necesario presentar documentación que acredite tanto la maternidad como la interrupción de la vida laboral, como por ejemplo el libro de familia, los contratos de trabajo o la vida laboral completa.

Un trámite sencillo, pero a la vez clave, que puede marcar la diferencia en el momento de alcanzar los años necesarios para acceder a la pensión contributiva. Por eso, los expertos recomiendan revisar con antelación la situación personal y laboral y no dejar pasar esta posibilidad.