Una madre española, sobre el dinero que te dan en Suiza por tener hijos: "Más de 300 € al mes y hasta 3.000 € al nacer"

España registró más de 320.000 nacimientos en 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que en 2024 subía ligeramente en torno a los 322.000, dejando atrás la tendencia descendiente de los anteriores años.

Un descenso tras el que se encuentran factores como el elevado coste de la crianza (que ronda los 670 euros mensuales por hijo), las dificultades para acceder a una vivienda y la precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes. Factores a los que se suma la escasez de apoyos públicos en forma de ayudas económicas o políticas reales de conciliación, que siguen siendo insuficientes para muchas familias.

En este contexto, el contraste con otros países europeos puede resultar especialmente llamativo, uno de ellos Suiza. "Recibes más de 300 euros por cada hijo y hasta los 16 años", cuenta una madre española que vive en Suiza sobre la ayuda económica que tiene en su zona. Una ayuda que no se trata de un caso aislado, sino de un tipo de ayudas familiares y normalizadas en Suiza que pueden incluso los 400 euros por hijo dependiendo del cantón, del número de hijos y de la edad.

Pero como ella misma aclara, "esto es un poquito más complejo de lo que parece". Y es que, para poder disfrutar de esta ayuda económica es necesario cumplir una serie de condiciones: "Para ello tienes que estar cotizando en el país o haber cotizado lo suficiente (tú o el otro progenitor). Recibirás una cantidad mínima legal de 200 francos (aproximadamente 216 euros) al mes por hijo hasta los 16 años, pero por ejemplo en Ginebra y en Vaud, son un poco más de 300".

En su caso, detalla con cifras exactas cómo varía esta ayuda según el lugar y el número de hijos: "Actualmente, las cifras en el cantón de Vaud van desde los 322 francos (unos 348 euros) mensuales para el primero y el segundo hijo a los 365 francos (unos 394 euros) a partir del tercer hijo y hasta los 16 años. Dependiendo en el cantón donde te encuentres es una cantidad u otra", aclara.

Además, la ayuda se prolonga más allá de la infancia. "Desde los 16 años hasta los 25 años, si tu hijo está estudiando, también recibirías una cantidad que varía según la zona. En la zona en la que me encuentro, esto sube hasta los 425 francos (lo que serían unos 459 euros) al mes para el primer hijo. Si tienes dos hijos o más serían 468 francos (unos 506 euros) a recibir", explica.

Otro aspecto que llama la atención es la llamada asignación de nacimiento. Según relata: "Cuando nace tu hijo, recibes una cantidad que oscila entre los 1.500 y los 3.000 francos". Y lo más llamativo es que estas ayudas son universales, independientemente de la renta familiar: "Estas cantidades las recibe todo el mundo y desde el más rico hasta el más pobre y poco tienen que ver los ingresos de cada uno", concluye.

Ayudas a familias con hijos en España

Frente al modelo suizo, donde las asignaciones por hijo están más extendidas (variando según el cantón), el sistema español está mucho más fragmentado y limitado en cuanto a este tipo de ayudas destinadas a familias con hijos.

Sin embargo, está previsto que en 2026 se implante una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años, independientemente de los ingresos familiares, pero por ahora esa ayuda sigue pendiente de aprobación.

Actualmente, existen subvenciones ligadas al Ingreso Mínimo Vital, que van desde 57,50 hasta 115 euros mensuales, según la edad del menor. También se contemplan deducciones fiscales como la de maternidad (hasta 1.200 euros anuales por hijo menor de tres años, ampliables en 1.000 euros más por guardería) o las específicas para las familias numerosas.

Además, algunas comunidades ofrecen bonificaciones propias, como el cheque bebé de Galicia (1.200 euros), las ayudas de hasta 1.000 euros por nacimiento en Madrid o las deducciones extra en Andalucía. Sin embargo, la mayoría de estas ayudas están condicionadas por requisitos de renta, residencia o situación laboral, lo que las hace menos accesibles y más irregulares que en otros países europeos.