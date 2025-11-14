Tere Díaz (64), experta en parejas, sobre los sueldos: "Mucha igualdad, pero a la hora de los dineros no tanto"

La psicoterapeuta reflexiona en su podcast sobre problemas muy comunes en la pareja. Youtube

Hoy en día, cada vez son más las parejas en las que se habla de igualdad, se promueve repartir tareas o tomar decisiones juntos. Sin embargo, cuando aparece el tema del dinero, la conversación suele cambiar.

Y es que aunque en ocasiones se defiende lo contrario, aún persisten ideas tradicionales que llevan a que el hombre siga siendo visto como el principal proveedor.

Esa tensión entre lo que se dice y lo que se hace es, para muchos, una de las contradicciones más difíciles de resolver en la vida en pareja.

En esta línea, la terapeuta y especialista en relaciones Tere Díaz, de 64 años, observa que aunque parece que hay "mucha igualdad, a la hora de los dineros no tanto".

Según explica en el podcast Más allá del Rosa, todavía es común que se espere que el hombre pague prácticamente todo, sin que nadie lo cuestione. "Yo conozco familias y parejas jóvenes que no pueden andar con un hombre que gane menos, aunque tenga todas las cualidades, pero que gane menos", señala.

Asimismo, también menciona que, en algunos casos, se descartan relaciones porque él no encaja en cierto nivel económico o no puede sostener un estilo de vida específico.

Sin embargo, para Díaz, los acuerdos financieros deberían ser proporcionales, no iguales en términos estrictos. "Para vivir necesitamos 100. De lo que necesitamos tú ganas 100 y yo 50. Bueno, tú pones el 60 y tanto por ciento y yo pongo el 30", ejemplifica.

Además, cuestiona la práctica de dividir gastos a la mitad sin considerar los ingresos de cada uno: "¿Por qué me voy a quedar yo sin la posibilidad de irme a cortar el pelo y tú tienes un ahorro?", reflexiona.

No obstante, la especialista advierte que aún existe poca transparencia en el tema. "Hay que ser honestos porque yo a veces no te quiero ni decir lo que ganas, no vaya a ser...", comenta, señalando cómo este silencio en la pareja alimenta tensiones.

Y es que para ella, que las mujeres participen económicamente no solo es algo natural, sino liberador.

"Nos da muchísima autonomía participar también de ciertos gastos de la casa", afirma, y añade que también alivia a los hombres, quienes cargan con una presión histórica, ya que "es una sobrecarga que su identidad está puesta ahí. El que no tiene lana no es un buen hombre".

Por eso, insiste en que ellas deben tomarse en serio su desarrollo profesional, porque "la riqueza mental, emocional y de poder tener un proyecto de vida más allá de tu casa, tu esposo y tus hijos… te construye como una persona mucho más íntegra", concluye.