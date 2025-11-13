María, española en Francia, sobre los gastos al 50% en pareja: "Hasta con 1 botella de agua, aunque parezca tóxico"

María del Pino tiene 26 años, es de Huelva y lleva varios años viviendo en Francia junto a su novio, un joven francés con el que comparte mucho más que un piso y una nueva vida en otro país.

Y es que en su día a día, esta pareja lo tiene claro, ya que vayan donde vayan, o hagan lo que hagan, todo se paga al 50%.

La joven cuenta que la decisión de dividir los gastos vino de manera natural, sin ser algo planeado ni a raíz de discusiones.

"En nuestro caso, mucha gente nos pregunta y es que hacemos fifty-fifty, o sea, pagamos siempre a la mitad", explica en su perfil de Tiktok a todos sus seguidores.

Según detalla la onubense, para ella, esta forma de organizar las cuentas trae paz y evita malentendidos. "Por ejemplo, si vamos de viaje y el apartamento ha costado 100 €, pagamos 50 cada uno. Si vamos a comer, normalmente pedimos lo mismo y compartimos", aclara.

María admite que a veces la gente se sorprende por lo estrictos que son con este método. "Pagamos hasta una botella de agua compartida, aunque pienso que para muchas personas esto es tóxico, pienso que para mí es mejor. Y es mejor. Yo lo prefiero, así no hay problemas", confiesa.

La española asegura que el tema del dinero ha sido motivo de debate con amigos de otros países. "He tenido problemas con esto con gente de otros países. Me pasó algo súper en México", comenta.

Y es que según ella, en algunos lugares es común que una persona invite más a menudo, algo que a María no le resulta cómodo.

"Yo odio que me inviten porque después como que me siento en la responsabilidad de invitar. Para mí es mucho más relajante saber lo que he pagado y tú también sabes lo que has pagado tú", confiesa.

Pese a las opiniones divididas, su pareja también defiende sin esconderse su forma de organizarse, asegurando entre risas que "compartimos todo, y la cama también".

Pues, más que una cuestión económica, el fifty-fifty se ha convertido en una manera de mantener la relación equilibrada y sin presiones.

Porque tal y como deja ver la andaluza, la igualdad también empieza en los pequeños gastos.