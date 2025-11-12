Anne Arieta, abogada en España, sobre los divorcios: "El 70% de los procesos son iniciados por mujeres"

Antes, hablar de divorcio era casi un tabú. Las parejas solían aguantar 'hasta que la muerte los separara', aunque la convivencia fuera difícil.

Hoy, sin embargo, la separación se ha convertido en algo mucho más habitual.

Y es que lo que antes parecía una excepción, ahora es el pan de cada día en los despachos de abogados como el de Anne Arieta, especialista en derecho de familia, madre de dos hijos y divorciada desde hace 13 años.

"Lo siento, chicos, pero está tan encima de la mesa el discurso de que 'siempre son las mujeres las que se divorcian' y que 'las mujeres de hoy ya no tienen valores', que me parecía importante aclarar que esto sí tiene base en los datos y no sólo en el critiqueo de tertulia", comienza explicando Arieta en sus redes sociales.

Y es que tal y como detalla esta madre de familia, la realidad es que esta decisión "no ocurre porque 'ellas ya no tengan valores', ni porque sean menos comprometidas".

Según explica la letrada, en España no existe una estadística que mida quién toma la decisión emocional de separarse, pero sí hay datos sobre quién presenta la demanda legal.

Y "ahí se observa una tendencia clara". Pues, "cuando el divorcio no es de mutuo acuerdo, las mujeres inician más procesos que los hombres (18,5 % frente a 10,3 %)".

Sin embargo, este patrón no es exclusivo de nuestro país. Como señala la abogada en su perfil, un estudio de Michael Rosenfeld, de la Universidad de Stanford, concluyó que "alrededor del 70 % de los divorcios heterosexuales son iniciados por mujeres".

Y en Europa, trabajos de Poortman & Kalmijn señalan que las rupturas suelen empezar por decisión de la esposa, especialmente en contextos donde aún existen desequilibrios estructurales y emocionales.

Para Arieta, la explicación está en un cambio profundo de mentalidad. "No se trata de impulsividad ni de desafección, sino de factores estructurales y culturales: roles desiguales, sobrecarga emocional, mayor autonomía y un cambio social que entiende el divorcio no como fracaso, sino como una decisión de coherencia y ajuste vital", confiesa.

La abogada subraya que las mujeres no rompen porque amen menos, sino porque detectan antes la disfunción del vínculo y actúan en consecuencia.

"No es una pérdida de valores, sino una evolución del sentido de responsabilidad afectiva y sistémica: una mirada más consciente, preventiva y orientada al bienestar relacional", concluye.