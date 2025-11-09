Yolanda, embarazada a los 53 años: "Yo tengo dos hijos más, que son abogados, pero mi pareja, a sus 55, es primerizo"

A veces la vida sorprende cuando menos se espera. Y eso le pasó a Yolanda, una mujer de 53 años que, junto a su pareja Carlos, de 55, espera con sorpresa la llegada de una bebé.

Lo más increíble es que el embarazo fue completamente natural. "Yo tengo dos hijos ya, que son abogados, pero Carlos es primerizo. Es que nunca es tarde para ser feliz", dice Yolanda, con una sonrisa que refleja la emoción del momento.

La historia de esta pareja comenzó hace tres años. Desde el principio, Carlos le confesó a Yolanda su deseo de ser padre, aunque ella no lo veía posible. "Al principio me pareció una locura —recuerda— por la edad, por mis hijos grandes... pero mira, la vida te da sorpresas".

Y la sorpresa llegó de la manera más inesperada. Yolanda se enteró de su embarazo el mismo día que falleció el padre de Carlos.

"Fue un momento muy duro, pero también muy bonito. Por eso decidimos que la niña se llame Ángela, porque sentimos que por un ángel venía otro", cuenta emocionada en su intervención en Y ahora Sonsoles.

Los médicos también se sorprendieron. Y es que, tal y como detalla la doctora Henríquez, quien también intervino en el programa, "la probabilidad con su edad es menos de un 1%".

Sin embargo, todos los resultados han sido excelentes. "Todos mis exámenes han salido bien y los dos estamos muy bien preparados para recibir a la niña", dice Yolanda, tranquila y feliz.

Por su parte, Carlos no puede ocultar su ilusión. "Todo lo nacido es querido, la ciencia ha avanzado mucho", asegura con una sonrisa. Y es que a pesar de la edad, para ambos, la llegada de su hija es "un milagro".

Yolanda sabe que su cuerpo todavía estaba preparado para ser madre. "Yo como me desarrollé tarde, todavía tengo todas mis cuestiones normales", explica con naturalidad.

Así, con esperanza y mucha confianza, esta pareja espera con emoción la llegada de su pequeña.

Preparan su habitación, compran ropa de bebé y sueñan con el momento de tenerla en brazos. "Es un regalo de la vida", dice Yolanda, porque como bien repiten orgullosos, "nunca es tarde para volver a empezar ni volver a ser feliz".