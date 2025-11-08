Natalia (25), joven española, sobre cómo comprar un piso de protección oficial en pareja: "Necesitas unos 20.000 euros "

Las viviendas de protección oficial (VPO) en España se han consolidado como una de las opciones más demandadas entre los jóvenes que buscan una solución habitacional accesible. La subida constante del precio del alquiler y la compraventa, unida al estancamiento de los salarios, ha disparado el interés por este tipo de inmuebles, cuya oferta, sin embargo, sigue siendo muy inferior a la demanda real.

Pese a ello, durante el primer trimestre de 2025, la concesión de calificaciones definitivas para VPO creció un 22,7 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos recogidos por Europa Press. En todo 2024 se construyeron 14.371 viviendas protegidas, una de las cifras más altas desde 2014. No obstante, el volumen sigue siendo insuficiente para dar respuesta a las necesidades actuales del mercado.

Entre las miles de personas que aspiran a una de estas viviendas en España, Natalia Oliva y su pareja, Pablo, han logrado lo que muchos jóvenes consideran hoy casi imposible: acceder a su primera vivienda con solo 25 años. Lo han hecho a través de una VPO y han decidido contar su experiencia en redes sociales, donde Natalia Oliva ha compartido el proceso completo en una serie de vídeos compartidos en su canal de TikTok.

Natalia lo explica desde el principio: "Una VPO es una vivienda que en el proceso de su construcción ha estado subvencionada o ha recibido algún tipo de ayuda, con lo cual su precio está limitado. Tiene que ser primera vivienda, tiene que ser de uso habitual y dependiendo de si es VPO o VPL tiene que tener un máximo de ganancias brutas anuales", advierte.

Lo que sigue es un recorrido detallado por cada paso que han tenido que dar hasta firmar el contrato. Para hacerlo más didáctico, Natalia pone un ejemplo práctico: "Vamos a suponer que nos vayamos a comprar un piso de 200.000 euros. A esto se le tendría que añadir el IVA, si es de régimen especial se le tendría que añadir el 4 % y si es de precio limitado será al 10 %. Pero en esta ocasión vamos a ponernos en lo peor 10 %, así que nuestro piso va a costar 200.000 euros más 20.000 de IVA y aquí viene la clave".

La clave está en saber qué pagos hay que afrontar y cuándo. Según detalla: "Tendrás que dar una señal que será al rededor de unos 3.000 euros, al mes siguiente cuando vayas a firmar el contrato de compraventa, tienes que pagar el 10 % de la entrada. Con lo cual, de 220.000 euros que cuesta el piso con el IVA incluido, vamos a tener que pagar un 10 % que serían 22.000 euros, menos la señal de 3.000 euros, con lo cual 19.000 euros", aclara.

En total, Natalia calcula que se necesitan al menos 20.000 euros para comenzar. Pero eso es solo el principio: "Durante esos 2 años vas a tener que pagar el otro 10 % restante, en la promotora te dirán que durante los dos años que el piso se va construyendo vas a ir dando mensualidades. Es decir, los 22.000 euros entre 24 meses, serían 916,67 euros al mes. Ahora es cuando se entiende de por qué es mejor comprarlo entre dos", confiesa.

Cómo solicitar una vivienda VPO

Y todavía queda el pago del resto del IVA y otros gastos: "Te tocará pagar el 80 % restante a la hora de la entrega de la llave que con nuestro ejemplo se quedaría en 16.000 euros. Pero no acaba aquí, hay más gastos".

Entre esos costes adicionales, menciona: "Al firmar la hipoteca van a entrar en juego las bonificaciones. Nosotros como condición tuvimos que sacar un seguro de hogar durante los primeros tres años y ese seguro lo tuvimos que pagar de golpe al solicitarlo (1.500 euros); de esa forma nos dejaban el tipo de interés más bajo. Otro punto son los gastos de notaría y gestoría, que son en torno a los 2.000 y 2.500 euros", añade.

Para quienes estén interesados en seguir sus pasos, Natalia recomienda actuar cuanto antes: "Lo primero que haría sería inscribirme como demandante de viviendas de protección oficial en el Ayuntamiento".

Según el Ayuntamiento de cada ciudad, este proceso puede ser presencial o telemático. "Rellenaría la solicitud para presentarla, una vez que ya estáis inscritos, me metería en Idealista o en cualquier página de búsqueda de pisos, filtraría por viviendas de nueva construcción y entraría en cada uno fijándome en si indica si es vivienda de protección oficial o si es vivienda de precio limitado".

Además, destaca una vía poco conocida para encontrar oportunidades: "Antes de que me llamen del Ayuntamiento, llamaría a la promotora de ese anuncio porque muchas viviendas, una vez hecho el sorteo, lo normal es que queden muchas libres y más vale adelantarse", advierte.