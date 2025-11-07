Raquel, joven de 30 años que comparte piso con 4 personas por 500€: "Es lamentable, tenemos todos un trabajo fijo"

La vivienda es el problema que más preocupa a los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre. Los precios siguen subiendo y los salarios, sobre todo de los jóvenes, son insuficientes para abordar la compra o el alquiler de vivienda.

Según el Consejo de la Juventud de España (CJE), sólo el 14,8% de los menores de 30 años logran emanciparse y 9 de cada 10 personas que lo hacen es compartiendo piso.

Una de ellas es Raquel, una joven de 30 años que lleva viviendo en Madrid desde hace seis y que, a pesar de tener un trabajo estable, tiene que compartir piso con cuatro personas más. Dice que es "lamentable porque todos tenemos un trabajo fijo".

500 euros por una habitación

En un vídeo que ha compartido el programa Y ahora Sónsoles en su cuenta de TikTok, ha explicado su caso y su frustración por la imposibilidad de emanciparse en una vivienda para ella sola.

Además, señala que cada uno paga 500 euros, lo que suma un montante de 2.500 euros mensuales por el alquiler del piso. Así, se muestra impotente porque, a pesar de que todos están trabajando, "no nos podemos permitir el acceso a una vivienda personal".

Este es uno de los motivos que explican que los jóvenes españoles no puedan emanciparse hasta más allá de los 30 años, según Eurostat. Estos datos contrastan con la situación de otros países europeos, en los que además de tener un salario mayor desde el inicio de su carrera laboral, se independizan antes.

En Finlandia, Dinamarca y Suecia, a los 21 o 22 años; en Países Bajos, Francia y Alemania y Austria, entre los 23 y 25 años; más de cinco años antes que los jóvenes españoles. En la línea de nuestro país encontramos a otros países sureños como Portugal (29 años) e Italia (30 años).

A estos datos se le suma que España tiene una de las tasas de paro juvenil más elevadas del continente con un 25,4%, muy superior a la media europea que se sitúa en torno al 14,8%.

La diferencia es especialmente grande en comparación con países como Alemania (6,6%), Malta (5,9% y Países Bajos (8,8%), según los datos ofrecidos por Eurostat.