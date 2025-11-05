Juan David, experto en finanzas, sobre vivir con tus padres: "Ahorras 12.000€ al año y en 2 la entrada del piso"

Cada vez resulta más difícil independizarse. Los precios del alquiler no paran de subir, los sueldos apenas alcanzan y muchos jóvenes se ven obligados a seguir viviendo en casa de sus padres más tiempo del que esperaban.

Pero lejos de ser un fracaso, según indican los expertos, esta situación puede convertirse en una oportunidad para construir un futuro económico mucho más estable.

"La verdad es que estoy cobrando bastante bien, pero ni de coña me da para independizarme", con esta frase tan escuchada entre los jóvenes, el especialista en finanzas Juan David Ramírez resume con naturalidad lo que la mayoría piensa hoy en día.

Y es que según él, el verdadero problema no es vivir con los padres, sino no aprovechar ese tiempo para ahorrar de verdad.

"Lo malo no es vivir en casa de tus padres, lo malo es gastar como si vivieras solo sin ahorrar ni un céntimo", relata en su cuenta de Tiktok.

Su propuesta es sencilla, tan solo hay que hacer como si ya vivieras solo. Es decir, calcula cuánto te costaría mantenerte por tu cuenta y aparta ese dinero cada mes como si lo estuvieras pagando realmente.

"Resta lo que te costaría vivir solo y ahorrarás 12.000€ al año", detalla. Por ejemplo, si alguien "gana 1.000 € al mes, podría restar 600 € de un alquiler imaginario y 400 € en comida. Te quedarían unos 200 € para caprichos. El resto, ahórralo".

Juan David insiste en que esa disciplina puede marcar la diferencia. En dos años, dice, podrías reunir hasta 24.000 €, suficiente para dar la entrada de un piso de 200.000 € con una hipoteca joven.

Pues, "el secreto no es vivir con tus padres, es vivir como si no vivieras con ellos", explica.

Y a quien no quiera hacerlo les recuerda que "a llorar a la llorería", que "no se puede tener todo al mismo tiempo".

Así, el experto concluye, recordando a sus seguidores que no malgasten la oportunidad, ya que como dice, "estás a solo dos años de poder independizarte y cambiar tu vida".