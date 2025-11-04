Sonia, madre de 45 años, sobre cómo llena la nevera con 50 €: "Y preparo comidas de mediodía para 4 personas"

Las compras semanales no son fáciles de organizar. Instagram

"¿Te imaginas llenar la nevera para toda la semana de forma saludable y sin complicaciones por solo 50 euros?", Sonia, una madre de 45 años, lo consigue cada semana.

Así lo cuenta en su perfil de Instagram, donde comparte cómo organiza su compra y planifica un menú completo para cuatro personas "sin gastar de más ni perder tiempo".

Con una familia de cuatro personas y un presupuesto ajustado, Sonia ha tenido que aprender a aprovechar cada euro. "Dame 50 € y te lleno la nevera con la comida de una semana para cuatro personas de una forma saludable", asegura.

Su secreto, dice, está en la planificación y en saber combinar ingredientes sencillos con un toque de creatividad.

Su lista de la compra es práctica, equilibrada y está muy bien pensada. "Como fuente de verdura añadiremos calabacines, pimientos, zanahorias, lechuga, cebolla, guisantes y un mix de verdura congelado", explica mientras ordena las bolsas.

Para las proteínas, recurre a productos asequibles que a menudo pasamos por alto. "Como fuente de proteína hemos elegido merluza, almejas, atún al natural, huevos, sardinillas, pechuga de pollo, salchichas y costilla".

Y para completar el menú, no faltan los hidratos de carbono más básicos y nutritivos "como arroz integral y patata roja".

Además, aprovecha las verduras para sopas, guarniciones y revueltos, y alterna las proteínas para no repetir sabores.

Y es que tal y como muestra en sus vídeos, esta estrategia no solo le ayuda a ahorrar dinero, sino también tiempo.

Pues, si trabajas fuera de casa, como es lo habitual, cuando llegas, solo tienes que servir la comida y disfrutar con la familia.

Así, esta madre de familia recuerda que con buena planificación, comer bien y barato es posible. Su truco no tiene misterios: planificación, productos básicos y ganas de cuidar a los suyos sin gastar más de la cuenta.