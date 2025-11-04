Sonia, madre de 45 años, sobre cómo llena la nevera con 50 €: "Y preparo comidas de mediodía para 4 personas"
Esta madre de familia reflexiona sobre cómo logra hacer una compra semanal para su familia durante una semana, combinando economía y planificación.
Más información: Alicia, joven de 26 años, sobre la convivencia en pareja: "Si no aportáis lo mismo, el dinero será un problema"
"¿Te imaginas llenar la nevera para toda la semana de forma saludable y sin complicaciones por solo 50 euros?", Sonia, una madre de 45 años, lo consigue cada semana.
Así lo cuenta en su perfil de Instagram, donde comparte cómo organiza su compra y planifica un menú completo para cuatro personas "sin gastar de más ni perder tiempo".
Con una familia de cuatro personas y un presupuesto ajustado, Sonia ha tenido que aprender a aprovechar cada euro. "Dame 50 € y te lleno la nevera con la comida de una semana para cuatro personas de una forma saludable", asegura.
Su secreto, dice, está en la planificación y en saber combinar ingredientes sencillos con un toque de creatividad.
Su lista de la compra es práctica, equilibrada y está muy bien pensada. "Como fuente de verdura añadiremos calabacines, pimientos, zanahorias, lechuga, cebolla, guisantes y un mix de verdura congelado", explica mientras ordena las bolsas.
Para las proteínas, recurre a productos asequibles que a menudo pasamos por alto. "Como fuente de proteína hemos elegido merluza, almejas, atún al natural, huevos, sardinillas, pechuga de pollo, salchichas y costilla".
Y para completar el menú, no faltan los hidratos de carbono más básicos y nutritivos "como arroz integral y patata roja".
Además, aprovecha las verduras para sopas, guarniciones y revueltos, y alterna las proteínas para no repetir sabores.
Y es que tal y como muestra en sus vídeos, esta estrategia no solo le ayuda a ahorrar dinero, sino también tiempo.
Pues, si trabajas fuera de casa, como es lo habitual, cuando llegas, solo tienes que servir la comida y disfrutar con la familia.
Así, esta madre de familia recuerda que con buena planificación, comer bien y barato es posible. Su truco no tiene misterios: planificación, productos básicos y ganas de cuidar a los suyos sin gastar más de la cuenta.