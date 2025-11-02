Manuel, abogado, sobre comprar casa al 50 % en pareja: "Si pagas 60.000 € de entrada, le regalas la mitad"

En España, la compra de viviendas en pareja se ha convertido en una de las fórmulas más viables para acceder a una casa propia, especialmente con unos precios en el mercado inmobiliario que no dejan de subir. De hecho, este tipo de operación representa ya el 74 % de las compraventas en nuestro país.

Y es que, cada vez son más las parejas que se animan a dar este paso incluso sin estar casados, aunque en estos casos lo más recomendable es formalizar un contrato de copropiedad que establezca claramente los derechos y las obligaciones de cada parte. Esto es precisamente sobre lo que advierte en uno de sus vídeos el abogado con más de 30 años de experiencia, Manuel Requena.

Según explica el experto, uno de los errores más comunes es que uno de los miembros de la pareja ponga toda la entrada y después ponga la casa a nombre de los dos al 50 % simplemente por una cuestión romántica y sin tener en cuenta las implicaciones legales o fiscales: "Poner la casa a nombre de los dos a 50% - 50 % como acto romántico está muy bien, pero si lo firmas así directamente estás regalando 30.000 euros el día de la firma y en un futuro pues incluso mucho más, dependiendo de las circunstancias".

Requena recuerda que, una vez inscrita la vivienda en el Registro de la Propiedad, lo que cuenta es lo que figura en ese documento: "Si inscribes la vivienda 50 % - 50 % en el Registro de la Propiedad va a constar lógicamente que eres dueño de la mitad y eso será lo que cuente si algún día os separáis o vendéis y no importa quién haya puesto más dinero, si no está reflejado en la escritura cuando compréis la casa, se entiende que ambos habéis aportado lo mismo".

El problema va más allá de los emocional o patrimonial, porque también puede tener consecuencias con Hacienda. "Si tú has puesto toda la entrada y ella nada, Hacienda puede decir que hay una donación encubierta y puede reclamarte, no solo el impuesto de donaciones, sino el impuesto de IRPF al donante que eres tú", advierte el experto.

@manuelrqna 💔 Comprar una casa con tu pareja puede ser el mayor gesto de amor… o el mayor error financiero de tu vida. 🏠 Si pones la entrada tú, pero inscribís la vivienda al 50%-50%, ese mismo día estás regalando la mitad de lo que has aportado. Y, además, Hacienda puede considerar que estás haciendo una donación encubierta. ⚖️ En este vídeo te explico cómo reflejar las aportaciones reales de cada uno en la escritura, cómo evitar sanciones y cómo protegerte si algún día la relación termina. Porque una cosa es el amor, y otra muy distinta, el Registro de la Propiedad. 💬 ¿Tú qué harías en este caso? ¿Lo pondrías al 50%-50% o según lo que cada uno aporta? Te leo en comentarios 👇 . . . ♬ sonido original - Manuel Requena | Abogado

La solución, según Requena, pasa por reflejar ante notario el porcentaje real de propiedad en función de las aportaciones de cada uno, incluyendo tanto la entrada como las cuotas de hipoteca que se pagaría

"Por ejemplo, si compras una vivienda de 250.000 euros, pones una entrada de 60.000 euros y la hipoteca de 190.000 euros la pagáis a medias, a ti te corresponde un 62% de la vivienda y a tu pareja un 38%", señala. "Eso es lo que debería constar en la escritura de la vivienda".

De este modo, el reparto quedará claro y se evitarán conflictos futuros. Además, se garantiza que Hacienda no considere que ha habido una donación, que el registro refleje la propiedad real y que, en caso de ruptura, cada parte conserve lo que realmente aportó.

Y para quienes, pese a todo prefieran mantener el reparto al 50 %, el abogado también ofrece un último consejo: "Si a pesar de todo esto sigues prefiriendo que conste que ambos sois propietarios al 50 %, al menos firma un documento privado en el que conste que tú estás aportando esos 60.000 euros de capital inicial a la compra de la vivienda por si en algún futuro tienes que reclamárselos o compensarlos de alguna manera", concluye.