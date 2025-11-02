Eli, empresaria, sobre los regalos de boda en España: "Cuidado con los Bizums, no puedes superar los 6.000 €"

Casarse es una tradición que sigue estando presente en los planes de muchas parejas en España. De hecho, a pesar de que las bodas celebradas ante notario siguen subiendo cifras, en 2024 se registraron alrededor de 80.000 matrimonios en nuestro país. Sin embargo, la tendencia en general es a la baja, ya que todavía no se ha vuelto a alcanzar el ritmo previo a la pandemia, ya que en 2019 el ratio era de 3,5 por cada 1.000 habitantes, según datos de la escuela de negocios TBS Education-Barcelona.

Uno de los principales motivos de ese descenso es el alto coste que supone organizar una boda en nuestro país. Dependiendo del número de invitados, la ubicación o el tipo de menú, el presupuesto puede superar fácilmente los 40.000 euros. Ante esta realidad, muchas parejas confían en los regalos en metálico de sus familiares e invitados para cubrir buena parte de los gastos.

Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esos regalos pueden estar sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), una obligación fiscal que puede generar sorpresas si no se actúa con cautela. Según la experta en finanzas Eli Defferary y como advierte en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales, toda adquisición gratuita que incremente el patrimonio de una persona puede ser considerada una donación.

"Si te casas y quieres que te envíen dinero por Bizum como regalo, ¿hay algún límite? ¿tengo que declarar? Desde el primer céntimo sería considerado y, por tanto habría que tributar", señala. Y aunque el uso de Bizum para estas transferencias se ha vuelto habitual, también tiene limitaciones propias.

"Como particular, solo podrías recibir como máximo 60 operaciones al mes y 2.000 euros al día. Pero eso no es todo, hay un límite mensual de 5.000 euros", asegura.

Un dato que muchas parejas pasan por alto al organizar su boda y que podría implicar sanciones si no se gestiona correctamente. Y es que, estas restricciones no solo afectan a quienes reciben el dinero, sino también a quienes lo envían, especialmente si se trata de pagos fraccionados para evitar los límites. Operaciones que Hacienda podría llegar a interpretar como intentos de eludir el control fiscal, algo que podría derivar en inspecciones o sanciones.

Por ello, la experta recomienda planificar bien cómo se va a gestionar el dinero de los regalos de la boda, especialmente si se espera recaudar una cantidad considerable. Ya que, lo que muchas parejas creen que podría ser de ayuda para compensar el coste del enlace, podría acabar suponiendo un problema si no se tiene en cuenta la letra pequeña del sistema fiscal en España.

Cómo evitar sustos con Hacienda

Gestionar correctamente los regalos de la boda, especialmente si son transferencias de dinero, requiere planificación y conocimiento de la normativa fiscal vigente en España. Registrar bien todas las aportaciones y, si el régimen económico lo permite, utilizar una cuenta bancaria conjunta, puede marcar la diferencia a la hora de reducir la carga fiscal asociada al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de carácter progresivo.

Además, los beneficios fiscales varían según el parentesco del donante y la comunidad autónoma de residencia. Por ejemplo, las donaciones de padres o hermanos suelen contar con bonificaciones relevantes, mientras que el dinero recibido de amigos o invitados sin vínculo familiar carece de reducciones y puede implicar impuestos mucho más elevados.

Es por todo ello, por lo que acudir a un buen asesor fiscal suele ser una de las opciones más recomendadas. Ya que este profesional podrá ayudarte a evitar errores y prevenir futuras sanciones posteriores.