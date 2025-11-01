Una consultora financiera, con respecto al ahorro en casa: "Con 50 € al mes, tu hijo podrá ahorrar más de 40.000 €"

El ahorro en los hogares españoles se ha convertido en uno de los mayores retos económicos en los últimos años. Sin embargo, a pesar del aumento del coste de vida en España, el 54 % de los españoles que tienen pareja hacen planes financieros a largo plazo, siendo la compra de una vivienda la meta de ahorro en pareja más común, según datos del Estudio sobre Finanzas personales y Estilo de vida elaborado por Bravo.

A esto se une que el 71 % de las parejas apuestan por tener una cuenta compartida y que 3 de cada 10 parejas llevan las finanzas completamente compartidas. Dos factores que facilitan ese ahorro en pareja y que mayormente se dedica a la futura compra de una vivienda. Sin embargo, menos del 10 % destina parte de esos ahorros al futuro de los hijos, un aspecto que queda relegado a un segundo plano.

Y, sin embargo, asegurar ese futuro desde la infancia puede marcar una gran diferencia en su estabilidad económica y en las oportunidades educativas que podrán aprovechar. De ello habla precisamente la consultora financiera Ness Cia en uno de sus vídeos en redes sociales, donde responde a la consulta de un padre con un hijo de 5 años sobre cómo empezar a ahorrar desde ya para garantizarle un respaldo financiero en el futuro.

"Si quieres asegurarle un seguro económico a tu hijo, te recomiendo un plan de ahorro sistemático", explica la experta. Este tipo de planificación, señala, permite crear un colchón financiero sólido de forma gradual, sin que suponga un gran esfuerzo mensual. "Consiste sistemáticamente en ir ahorrando una pequeña cantidad o grande, lo que tú quieras".

La clave, según Ness Cia, está en la constancia y en empezar cuanto antes. Por ejemplo, con una aportación mensual de solo 50 euros desde que el niño tiene 5 años y teniendo en cuenta una rentabilidad media del mercado de entre el 8 % y el 10 %. ¿El resultado?: "Cuando tu hijo tenga 21 años tendrá más de 40.000 euros".

Se trata de una estrategia sencilla y al alcance de muchas familias, especialmente si se adapta al presupuesto real de cada hogar. Además, la consultora financiera ofrece un consejo extra para quienes quieran diversificar su ahorro sin asumir grandes riesgos: "Si quieres ir haciendo ahorros paralelos, intenta que sean siempre en cuentas remuneradas que, aunque no dan mucho, siempre dan un poquito más que una cuenta corriente", recalca.

Cia insiste en la importancia de mantener el foco a largo plazo, sin perder de vista la meta: "Enfócate siempre en tus objetivos, que los pasos que des hoy te van a compensar el día de mañana". Porque, al final, ahorrar para los hijos no es solo una cuestión de dinero, sino de tranquilidad, previsión y oportunidades.