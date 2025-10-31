Yolanda Cuevas aclara qué es la 'sologamia': la nueva tendencia que crece un 15% entre solteros en España

Las dinámicas y los modelos de relación han ido evolucionando con el paso del tiempo, sabiendo adaptarse a las cambiantes expectativas culturales y sociales de los ciudadanos, dando pie así a diferentes modelos como las relaciones abiertas, la poligamia o la sologamia.

Estos modelos suponen un desafío para las normas tradicionales de la monogamia y proponen nuevas maneras de crear conexiones emocionales y afectivas. Entre ellas, la sologamia es una nueva tendencia en España que está generando cierta preocupación entre los solteros.

La experta Yolanda Cuevas ha intervenido en el programa de Antena 3, Espejo Público para explicar en detalle en qué consiste la sologamia, o lo que es lo mismo, casarse con uno/a mismo/a.

Aunque a priori pueda parecer algo difícil de imaginar, es una moda que está ganando enteros en todo el mundo y que tiene como principal mandamiento el amor propio. En países como Estados Unidos o Japón llevan más de una década celebrando este tipo de bodas.

Quién la practica lo hace porque se siente solo o sola y de esta manera porque quiere comprometerse consigo mismo en una ceremonia simbólica y con un anillo de compromiso que le recordará que siempre se amará a él o ella mismo/a.

Yolanda Cuevas explica que esto "no significa querer estar solo de por vida, sino tener la capacidad de no depender de nadie", en lo que es una idea de libertad individual extrema, en la que todo gira en torno a la independencia de no necesitar a nadie para ser feliz y sentir amor.

"La palabra depender tiene una connotación muy negativa, por lo que se arrastra a nivel social y en la propia experiencia. Las experiencias vividas con tus propios padres y tus parejas han podido condicionar esta forma de pensar, sentir y actuar", destaca la experta.

Un acto de autoaceptación y amor propio

Este tipo de bodas con uno mismo no tienen validez legal en ninguna parte del mundo, y lógicamente, no se podrá disfrutar de los días de descanso en el trabajo como sucede por casarse con otra persona.

La sologamia se celebra como un acto de autoaceptación y amor propio, y en su celebración la ceremonia es igual que cualquier otra tradicional, con sus respectivos anillos, votos, invitados y celebración.

La psicóloga Yolanda Cuevas recalca que la sologamia tiene como principal mandamiento el amor propio y que, su base, es el compromiso de darse prioridad a uno mismo, lo que "implica cuidarse, respetarse, quererse…".

"Estamos educados en cuidar demasiado de los demás. Es una tendencia dirigida sobre todo a las mujeres. Surge desde muchas personas que han estado unidas a matrimonios insatisfactorios bajo la idea del príncipe azul", manifestaba en su intervención en Antena 3.

¿Qué busca la sologamia?

La sologamia surgió en sus inicios como una fórmula con la que tratar de reivindicar la soltería y dejar lejos la negatividad que habitualmente se relacionaba con ella, sobre todo en el caso de las mujeres.

Durante muchos años se ha señalado a aquellas mujeres que no encontraban una pareja, que no se casaban y que no formaban una familia, dando a entender que se debían seguir esas pautas para poder completarse como mujeres.

Hoy en día, en cambio, hay quienes apuestan por ella por otros motivos, como el tener la firme creencia de que su felicidad no depende de otras personas, querer alejarse del matrimonio convencional, o simplemente para reafirmar la relación que se tiene con uno mismo.

De esta manera, este concepto trata la idea de que no se necesita encontrar a nadie para ser felices, porque estar soltero no es un sinónimo de estar solo y tampoco es lo contrario del amor romántico, al contrario de lo que tradicionalmente se tiende a creer.

Así pues, en vez de declarar amor entero a otra persona, se declara en primer lugar a uno mismo, comprometiéndose a afrontar las decepciones y los fracasos, pero también a ser el mejor amigo de uno mismo y a quererse en todas las circunstancias.

En este caso, cada uno se hace responsable de su propia felicidad, y a pesar de lo que se pueda pensar inicialmente, hace que se esté mucho más disponible a nivel emocional para aceptar y comprender mejor a los demás, y todo ello mientras mejora la autoestima.

La sologamia se hace viral

A lo largo de los años ha habido varios casos sonados de sologamia que se han hecho virales, siendo Linda Baker la primera persona en casarse consigo misma. Lo hizo en los Estados Unidos en el año 1993 con motivo de su 40º cumpleaños.

Decidió comprometerse a ser buena consigo misma ante la presencia de un total de siete damas de honor y 75 familiares y amigos. Quería celebrar algo especial en ese momento de su vida y decidió que un matrimonio consigo misma era lo ideal.

En 2017 se hizo famosa Laura Messi, después de casarse con ella misma en una ceremonia en la que no faltó el vestido blanco, una boda de tres alturas, las damas de honor y un total de 70 invitados. Después de toda una vida practicando la sologamia, decidió que era el momento de casarse.

En este caso, aseguró que confesó a sus amigos y familiares que, si no encontraba a su alma gemela antes de los 40 años, se casaría con ella, y así fue. Sin embargo, también abrió las puertas a encontrar el amor en otra persona, pero tiene claro que su felicidad no depende de los demás.