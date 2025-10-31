Una hija, sobre el método de ahorro de sus padres: "Con solo 500 € compraré mi primera casa antes de los 30"

En España, la mayoría de hogares viven en una vivienda en propiedad, concretamente el 75,2 %, según la Encuesta de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, dentro de este grupo, solo el 38,1 % ya ha pagado completamente su casa, el 26,4 % aún tiene una hipoteca pendiente y el 10,7 % vive en una vivienda que ha sido heredada o cedida gratuitamente.

Todo ello, mientras el alquiler representa un 15,9 % de los hogares, una cifra que sigue creciendo y que no ha dejado de aumentar en los últimos diez años. Un incremento en el alquiler al que también se añaden unos precios cada vez más disparados, que hacen que cada día el acceso a una vivienda sea más difícil, sobre todo para los más jóvenes y en las grandes ciudades.

A este contexto, también se une la inestabilidad laboral, los sueldos bajos y el encarecimiento de la financiación. Factores que han hecho que para muchos españoles, adquirir una vivienda sea un objetivo cada vez más lejano. Sin embargo, también hay quienes tomando de referencia la economía y los métodos de ahorro de sus padres, apuestan por no tirar la toalla. Este es el caso de Minerva (@minervacherto en TikTok), una joven que ha hecho de la experiencia de sus padres su hoja de ruta.

Esta joven asegura que sus padres, tras años de trabajo por cuenta ajena y esfuerzo, hoy en día tienen todo pagado y con un método de ahorro que tan solo les requería lo equivalente a 30 euros mensuales. "Mis padres son dos personas trabajadoras por cuenta ajena que gracias a su esfuerzo y trabajo, hoy en día lo tienen todo pagado", explica. Lejos de idealizar su situación, Minerva ha querido entender a fondo cómo lo lograron.

"Lecciones económicas de mi padre que todo el mundo debería escuchar. Mis padres a sus 60 años, ya tienen la casa pagada desde hace prácticamente 10 años, no tienen deudas y tienen una segunda residencia". El ahorro, según cuenta, fue siempre un hábito en su familia. De ahí que no dudara en preguntar directamente a su padre qué decisiones tomaron para llegar a esa tranquilidad financiera.

"Mi padre es la primera persona a la que acudo cuando tengo algún drama o cuando tengo que tomar una decisión importantísima. Mis papis son 2 personas trabajadoras por cuenta ajena que gracias a su esfuerzo y trabajo hoy en día lo tienen todo pagado, por lo que cualquier tip o consejo de ahorro para comprar la primera vivienda (o en general, tener una buena situación financiera) ¡Bienvenido es!"

"Mi padre es súper partidario de que me compre mi primer piso antes de los 30 y mi objetivo económico principal desde hace dos años es ahorrar para la entrada del piso", afirma. Para ello, ha adoptado un método claro, aprendido desde casa: "Mi padre y mi madre me han súper interiorizado el concepto del ahorro y me han automatizado que sea lo que sea lo que cobre, una parte de eso se va a una hucha física o una hucha digital".

En su caso, ha establecido un objetivo ambicioso: "En mi caso ahorro 500 euros mensuales, como me quiero comprar un piso antes de los 30 años, el ahorro mensual tiene que ser grande". Pero no se trata de guardar dinero. Su padre le ha inculcado la importancia de invertir con cabeza: " También me ha recomendado mucho invertir en un fondo de inversión. Lógicamente, las condiciones que hay ahora no son las mismas que tenía él cuando se lo abrió, pero es una muy buena manera de empezar a invertir sin correr demasiados riesgos".

Y lo respalda con cifras: "Él se abrió el suyo en 1995 poniendo 30 euros mensuales y ahora, en 2025, ya lleva unos beneficios de unos 15.000 euros generados y aún quedan unos años más de margen para que eso siga generando beneficios". Y es que, aunque el contexto actual es más difícil que el de hace tres décadas, el hábito del ahorro y la inversión consciente siguen siendo herramientas clave para acceder a una vivienda en propiedad.

Y es que, en tiempos de incertidumbre, volver a las bases de separar una parte fija del sueldo o iniciarse en fondos de inversión sencillos, puede ser un primer paso realista hacia la estabilidad y marcar una gran diferencia en el futuro económico, sobre todo de los más jóvenes.