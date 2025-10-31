Dani, consultor financiero: "Una familia numerosa con dos hijos puede recuperar hasta 4.800 euros en la renta"

Cada año, miles de familias españolas presentan su declaración de la renta sin ser conscientes de que podrían estar dejando dinero sin reclamar.

La falta de información sobre las deducciones familiares provoca que muchos hogares no apliquen beneficios fiscales que les corresponden.

Este es el caso de las familias numerosas, quienes, tal y como explica Dani, consultor inmobiliario en su canal de Tiktok, muchas no saben que solo por tener dos hijos "pueden recuperar hasta 4.800 euros".

Según detalla el experto, el problema suele estar en la confusión sobre cuándo empieza a considerarse a una familia como numerosa.

"La deducción de familia numerosa no depende de la fecha en la que te den el carnet de familia numerosa, sino que depende de la fecha en la que realmente eras familia numerosa", aclara Dani.

Es decir, si se cumplen los requisitos antes de tener el carnet, se puede aplicar la deducción desde ese momento, aunque el documento oficial llegue meses o incluso años después.

Un ejemplo muy habitual es el de familias con dos hijos, uno de ellos con discapacidad. En estos casos, "la discapacidad computa doble a la hora de contar los hijos para la familia numerosa". Sin embargo, muchas familias no lo saben y no solicitan el título a tiempo.

"Les expiden el certificado de la discapacidad con una fecha y a lo mejor pueden pasar dos o tres años hasta que se dan cuenta de que también son familia numerosa", comenta Dani.

Este desconocimiento puede suponer la pérdida de varios años de deducciones. "Si os fijáis, la fecha de familia numerosa era de septiembre de 2023, mientras que la de la discapacidad era de octubre de 2022", cuenta.

"Por lo tanto, es un año de familia numerosa que había perdido la persona", relata. Tras revisar la situación, Dani presentó la reclamación y consiguió que le devolvieran 300 euros de 2022 y 800 euros de 2023.

Sin embargo, el economista recuerda que estos casos no son aislados. "Esta familia extranjera tenía cinco hijos y no habían solicitado el carnet hasta 2024... y ahora estamos solicitando la reclamación, en total 4.800 euros", concluye.