Alicia, joven de 26 años, sobre la convivencia en pareja: "Si no aportáis lo mismo, el dinero será un problema"

España es uno de los países con mayores tasas de personas con pareja, a pesar de que la tasa de matrimonios sea una de las más bajas de la Unión Europea. En concreto, tres de cada cuatro españoles aseguran tener pareja, aunque no convivan con ella, según el CIS. Sin embargo, la convivencia es uno de los pasos más significativos.

Y es que, más allá de lo romántico o del tiempo que llevemos con esa pareja, la convivencia no deja de implicar un gran desafío en la vida diaria de cada uno de los miembros de la pareja. Una convivencia que implica esfuerzo, comunicación y acuerdos, sobre todo si lo que se quiere conseguir es construir una vida en común duradera y positiva.

Una etapa que implica fusionar rutinas, compartir espacios y afrontar diferencias, donde factores como el alquiler o la gestión del dinero pueden convertirse en focos de conflicto si no se abordan con claridad. De ello habla precisamente la periodista y creadora de contenido Alicia Ranzo en su cuenta de TikTok, donde reflexiona sobre los retos reales de convivir en pareja más allá del amor romántico.

"Esto es lo que me hubiese gustado saber antes de irme a vivir con mi novio", comienza su vídeo, en el que relata su experiencia tras casi tres años de convivencia y seis de relación.

Su primer consejo es claro: no dejarse llevar por las experiencias ajenas. "No tengas miedo, no te dejes influenciar por historias de otras personas, escúchales, absorbe siempre, sé una esponja, pero no pienses que eso que le pasó a esa persona te va a representar a ti también porque son sus historias, no tus historias".

Una advertencia útil para quienes están dando ese paso decisivo: cada relación tiene sus propios ritmos y desafíos y compararse solo añade presión innecesaria. No hay un único modelo válido de convivencia.

En cuanto al dinero, uno de los temas que más tensiones genera, Alicia Ranzo lo tiene claro: "Cuando estéis empezando este proceso, aportad exactamente el mismo dinero a la familia, a la casa o lo que sea". Para ella, la igualdad económica al principio es fundamental para evitar conflictos posteriores.

"Cuando ya llevéis un tiempo, evidentemente, ya según los ingresos de cada uno y si ya veis que esto va para largo, que cada uno ingrese lo que ya cada uno veáis conveniente". Crear una cuenta común, establecer reglas claras y transparentes desde el inicio es una de sus recomendaciones clave. "Pero lo importante es que al principio intentéis ingresar exactamente lo mismo a una cuenta común, donde irán los gastos fijos del agua y la luz, la comida, las cenas...", explica.

Porque los problemas no resueltos, advierte, no desaparecen solos: "El problema que tengáis, cualquier discusión, se va a ir quedando y poco a poco cuando vayáis discutiendo irán saliendo estas cositas. Como salga el tema del dinero es un pedazo de problema, así que intentad al principio ingresar exactamente lo mismo y no os metáis en financiaciones gordas. Intentad estar con lo que podáis, trabajad muchísimo, ganad mucho dinero, intentadlo, pero no os metáis en financiaciones porque os metéis en deudas hasta arriba y eso trae problemas", asegura.

Y más allá de lo económico, también hay lugar para lo emocional. Alicia defiende la importancia de generar hábitos que refuercen el vínculo afectivo: "Otro consejo es el de crear tradiciones en pareja, este me parece súper bonito y me refiero a que estipuléis varios días del mes en los que hacer una actividad que os guste y no fallar a ella. Eso es crear tradiciones".

Porque si bien al principio todo es emoción y planes, la rutina acaba llegando: "Cuando os adentréis en la rutina y el trabajo, conformaros con hacer citas básicas, con poco presupuesto, lo que sea. Pero sobre todo crear tradiciones porque si llega un momento en el que dejáis de hacer esas cosas, empezaréis a pensar que la pareja está pasando por un bache y creeréis que ya no hay magia".