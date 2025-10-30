Nuria, la joven que cumple la promesa de su novio un año después de morir en la dana: "Sé que él está muy contento"

Hace un año, Valencia amanecía cubierta de un cielo gris que pronto se convertiría en una pesadilla. La dana del 29 de octubre de 2024 descargaba con una fuerza devastadora sobre la Comunidad Valenciana, arrasando todo lo que pillaba a su paso.

En apenas unas horas, las lluvias torrenciales convirtieron calles en ríos, anegaron viviendas y se llevaron por delante la vida de 229 personas.

Aquel día quedó grabado en la memoria de todos como una de las mayores tragedias recientes en España. Las imágenes de coches flotando, barrios enteros cubiertos de barro y familias buscando a sus seres queridos marcaron un antes y un después, que será difícil de olvidar.

Entre esas víctimas estaba Rubén, un joven valenciano de 29 años que, en ese momento solo intentaba ayudar a los demás. Y es que cuando el agua comenzaba a brotar en su edificio, bajó al garaje para comprobar el nivel y ayudar a los vecinos que pedían auxilio.

"Escucharon pedir ayuda en el garaje, bajaron todos los que habían ido a comprobar los coches y se quedaron atrapados allí. Ya no pudieron salir y fallecieron", recuerda entre lágrimas Nuria, su novia, durante su intervención en Y ahora Sonsoles.

Rubén y Nuria llevaban seis años juntos y tenían planes de casarse, pero su muerte les cambió la vida por completo. Ella pasó meses hundida, sin fuerzas ni ganas de continuar. "Yo soy una persona muy negativa, con muy poca autoestima, y él siempre ha creído en mí", cuenta.

Sin embargo, con el tiempo comprendió que tenía que seguir adelante por él, y sobre todo, cumplir la promesa que le había hecho: aprobar una oposición para el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

"Yo el día 19 de octubre hice mi primer examen de la oposición y él aquel día me llamó y me animó para que continuara adelante", recuerda con emoción al hablar de ese momento ocurrido poco antes de que se fuera.

Ahora, un año después de aquella llamada, ha logrado aprobar. Pero el logro está teñido de tristeza. "Pensar que lo he conseguido y que él no está aquí ha sido muy difícil de aceptar, pero sé que, donde esté, está muy contento".

Nuria admite que sigue viviendo "muy inestable", con altibajos emocionales. "Voy a momentos, hay días que estoy bien y otros en los que solo tengo ganas de llorar y me parece que la vida es terrible", confiesa.

Aun así, se aferra al apoyo de su familia, "porque sin ellos yo no hubiese aprobado nada y no estaría aquí".

Hoy, un año después, Nuria dice haber aprendido a valorar más lo que tiene. "Creo que todos tenemos que agradecer más lo que tenemos porque no lo hacemos lo suficiente".

Y aunque asegura que una parte de ella se fue con Rubén, sonríe al pensar que, desde donde esté, él la mira con orgullo.