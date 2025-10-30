Josep Nadal (43), organizador de bodas: "Hacemos 20 eventos al año, la repercusión mediática no nos va bien"

Leo Messi, el hermano de Elon Musk, Pilar Rubio y Sergio Ramos, Edurne y David De Gea, Pablo López y otros muchos que no se pueden desvelar. Tener de clientes a todas estas celebridades no está al alcance de cualquiera. Pero para Josep Nadal no hay reto que se le resiste.

Este catalán de 43 años es el fundador y CEO de La Puta Suegra, la agencia especializada en superproducciones que está detrás de las bodas más impactantes del mundo. "Quería tener la libertad de crear lo que me apetecía crear, y no crear por crear", confiesa a EL ESPAÑOL.

Una de las marcas más distintivas de la agencia es el nombre. No solo es provocador, sino que es una declaración de intenciones. Josep Nadal desvela que fue "una decisión absolutamente estratégica".

La idea era "poder destacarnos del resto en un sector totalmente plano" y sin singularidad. "Todo el mundo se acuerda de La Puta Suegra, te guste o no, fue un factor clave y diferencial para posicionarnos de manera rápida", explica.

Al principio eran dos personas y actualmente la agencia la forman unos 20 miembros. Además, el CEO detalla que organizan un máximo de 20 eventos al año, de los cuales entre 7 y 8 son bodas. Este volumen bajo se debe a que prefieren "escoger muy bien al cliente" y seleccionarlo a su manera, lo que implica decir "mucho que no" a proyectos que no encajen.

El perfil del cliente que busca la agencia "no quiere un evento normal, sino algo excepcional, complejo y supercomplejo nivel de logística, producción o de hospitalidad", explica Nadal.

Para el fundador de la agencia, todos los eventos "son un reto": "Una de nuestras características es que hacemos eventos en sitios perdidos en la mano de Dios". En la producción de los mismos, han tenido que afrontar desafíos como tornados o inundaciones.

Huye de la repercusión mediática

De todas las bodas que ha preparado en la última década, Josep Nadal revela cuál ha sido la más mediática: "La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos tuvo tal repercusión que, a día de hoy, tengo activadas las notificaciones de Google y me siguen llegando cosas de la boda. Fue exagerada la repercusión que tuvo".

No obstante, explica que "la repercusión mediática" no les va bien. "Todo lo contrario, como agencia tenemos un perfil muy bajo. Nuestra manera de trabajar es muy muy suave, muy silenciosa, muy ninja, no hacemos ruido", explica.

Si un cliente percibe que sus eventos son "muy mediáticos", puede que "pierda interés o tenga un poco de miedo", por ello prefieren mantener este perfil más silencioso.

La Puta Suegra tiene un plan estratégico a tres y cinco años vista. Se centra en la apertura de sedes internacionales. Actualmente, la agencia ya tiene oficinas de producción en México y Nueva York.

Nadal avanza, en exclusiva para este periódico, que están abriendo una nueva línea de negocio: "Estamos creando una línea de producción audiovisual y de creación de contenidos".

El empresario catalán también dedica parte de su tiempo a la consultoría estratégica para cadenas de hoteles. Además de charlas y conferencias, cuyos beneficios van destinados a la fundación de La Puta Suegra.

Antes de fundar La Puta Suegra, el empresario nacido en Lleida dedicó 12 años de su trayectoria a la producción de programas en directo. Tras cuatro años en TVE, también fue productor de Operación Triunfo.

Para él, la "gestión del directo" es apasionante y es "la cosa más difícil porque no hay margen de error, solo tienes one shot". Su paso por OT lo marcó profundamente: "Fue de los pocos sitios que ha conseguido reventarme la adrenalina, ponerme a tope y salir temblando de disfrutar tanto".

Esa pasión que demostró durante años en televisión ahora la vuelca en la producción de eventos inolvidables. Unos acontecimientos que trascienden y que dejan huella gracias al equipo de La Puta Suegra.