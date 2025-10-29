Ainoa, joven española de 22 años: "Mi pareja y yo ahorraremos 144 euros al mes para hacer un viaje"

Ainoa, joven española de 22 años: "Mi pareja y yo ahorraremos 144 euros cada mes para hacer un viaje"

Ahorrar es uno de los mayores retos que pueden encontrar muchos jóvenes. Los sueldos bajos y el contexto económico generan muchas dificultades, especialmente en esta franja de la población.

Ainoa (@ainoa._03), una joven tiktoker de 22 años con más de 13.000 seguidores, lleva varios meses compartiendo su proceso de ahorro en pareja.

En uno de sus vídeos de diciembre de 2024, Ainoa expuso su plan para ahorrar 3.000 euros en menos de tres años. Para ello, se comprometieron a "ahorrar 144 euros al mes"

No obstante, la cantidad no ha sido fija cada mes. "Algunos meses nos iba bien meter cierta cantidad de dinero y otros meses no tanto, así que lo hablamos sobre la marcha", confiesa a EL ESPAÑOL.

El objetivo de esta pareja es irse de viaje con el dinero que ahorren. Aunque el lugar "aún está por definir". "Una vez tengamos el dinero no sabemos en qué época del año será, ni por tanto los precios o vuelos, así que decidiremos entonces", añade.

Como las cantidades han cambiado, ahora es "impredecible" saber cuándo tendrán todo el dinero. Calculan que esos tres años que tenían previstos se pueden convertir en cuatro.

La pareja añade siempre las mismas cantidades: "Es lo más justo para uno y para otro. Así vamos a mitades en todo".

También es variable el porcentaje de los ingresos que destinan al ahorro: "Depende del mes y de nuestros gastos personales. Este mes no he podido añadir mucho porque me he comprado un coche nuevo y no me ha ido bien".

Además, la pareja piensa en el futuro pero no se olvida del presente. "Nos gusta disfrutar del ahora y hacer actividades, salidas en pareja, amigos y familiares", señala.