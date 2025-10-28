José Elías (49), multimillonario: "Mi primera novia me dejó por un rico, estuve con ella desde los 13 años hasta los 21"

José Elías Navarro se ha convertido en uno de los empresarios españoles más mediáticos. Es conocido por ser el dueño de la cadena de supermercados de congelados La Sirena. Y también es el presidente del grupo energético Audax Renovables.

Por si fuera poco, tiene un podcast con el emprendedor Eric Ponce en el que cada semana hablan sobre emprendimiento, empresa, finanzas y otros asuntos.

En Búscate la vida (BLV Pódcast), a veces hay hueco para hablar sobre las relaciones personales y de pareja. José Elías contó recientemente cómo fue su divorcio a los 40 años.

En uno de sus episodios, el empresario de Badalona ha hablado sobre sus relaciones de pareja. En concreto sobre su primera novia.

"Con mi primera novia estuve desde los 13 o los 14 años hasta los 21. Estuve 7 años. Me dejó por otro con más pasta", confiesa el multimillonario.

El catalán señala que "el tiempo no le dio la razón", pues ahora es él quien se ha convertido en una de las personas más ricas del país.

Según cuenta en el podcast, su exnovia se fue "con un pijillo de allí de la zona de Llagostera". Asegura que sus padres tenían "pasta". Él era "rico, pero no por méritos propios".

"Los padres tenían una empresa de piensos, tenía billetes. Yo era pobre como una rata", apunta.

José Elías también ha contado las consecuencias que tuvo esa ruptura a nivel personal: "Perdí mogollón de kilos".

La vida da muchas vueltas. Que se lo digan a José Elías. Después de aquel episodio, el baladonés tiene una fortuna estimada en 950 millones de euros.