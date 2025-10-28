Florencio Ramos (62), sobre su herencia: "Mis hijos no son iguales, si uno está peor le dejaré 20.000 euros más"

Las herencias son un tema muy sensible entre las familias. Muchas relaciones de hermanos, primos o de padres e hijos se han roto a raíz de la muerte de un familiar.

Esto provoca que, al hacer el testamento, los padres le den muchas vueltas a cómo repartir la herencia y minimizar los posibles problemas entre los hijos.

Florencio Ramos (@soyflorencioramos) es un mediador familiar con más de 100.000 seguidores en TikTok. El malagueño resume este asunto en una frase: "A los matrimonios los verás en los divorcios. A los hijos los verás en la herencia. No lo vas a ver antes".

El especialista plantea la posibilidad de que si uno de sus hijos es más débil que el otro, no debería repartirse la herencia a partes iguales. "Ya te digo que si lo haces 50-50, los niños se van a pelear", explica.

"Si yo veo que este niño necesita, por lo que sea, más que este que tiene dinero, yo no puedo dejar la herencia a todos por igual", confiesa el mediador.

Según Ramos, "no es justo antes de morirte pensar que todos tus hijos son iguales, que no lo son". Por tanto, el malagueño afirma que "al que yo vea que está peor, le doy 20.000 euros más".

"A ti no. Y al hermano sí, porque os quiero a todos por igual. Y si no me creéis no es mi problema", señala.

Florencio recalca que ha hecho "lo conveniente", pues la tendencia es a proteger "al más débil": "Es injusto darlo a todos por igual".

"Si yo eso lo hago desde chiquitito, le doy a uno 20.000 euros y a otro no, cuando llegue la herencia lo van a entender. Pero como yo piense que todo va a ser, que todos somos iguales, ya te digo yo a ti que esto no funciona", sostiene.

El mediador tiene una larga trayectoria y reconoce que ha visto infinidad de herencias, entierros y peleas. Su conclusión es clara: "En el entierro el que de verdad siente al muerto casi no está al lado suyo. Otro viene de por ahí a por los billetes y no ha hecho nada por sus padres".