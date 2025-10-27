Concha (75), su marido la dejó por otra tras 50 años casados: "Me dan crisis de ansiedad con tan solo ver pasar su coche"

Concha, a sus 75 años, nunca imaginó que el hombre con quien compartió cinco décadas de su vida se convertiría en "su demonio".

Y es que tras 50 años de matrimonio, su vida cambió de golpe cuando su esposo decidió abandonarla de la noche a la mañana.

Así lo cuenta esta jubilada, quien afirma que sin previo aviso, su amor de toda la vida "me dijo que era como cuando se rompe un cristal o se acaba una vela, que se había terminado todo y que se iba de casa".

Sin embargo, Concha sabe que no es algo nuevo y tal y como admite en Y ahora Sonsoles, vivía con "una venda a los ojos", porque para ella, él era su "Dios", aunque ahora "ha resultado ser mi demonio".

Durante años, Concha se consideró "una ignorante y una fiada". Aunque nunca fue de "arrumacos", asegura que su amor siempre fue sincero. Sin embargo, él "va diciendo por todo el mundo que me quiere mucho… pero si me puede dejar tirada mejor".

Las primeras señales fueron sutiles. Su esposo, muy activo en su papel como presidente de un casal, empezó a buscar excusas para no comer en casa o para ausentarse. La distancia se hizo evidente, hasta que en dos ocasiones, cuando Concha intentó acercarse, "me puso los brazos en cruz".

Un gesto inesperado y doloroso, gracias al que Concha supo que algo no iba bien. Sin embargo, todo fue a peor y la situación llegó a su punto crítico cuando ella le preguntó qué pasaba.

Él respondió que todo había terminado, asegurando que se iba a vivir solo aunque no se preocupase que iban a "seguir siendo una familia".

Pero la realidad era mucho más dolorosa. A los pocos días, Concha descubrió que llevaba meses involucrado con otra mujer de la que decía haberse enamorado y por la que le dejó a sus 75 años de edad.

Y aunque no hay mal que por bien no venga, ya que sabe que se ha quitado un peso de encima, a raíz de eso, la jubilada descubrió que no era la primera vez que lo hacía.

En su primer trabajo, su ex pareja estuvo liado con una compañera de trabajo, un secreto que incluso la familia había protegido hasta que ahora todo ha salido a la luz.

Hacía meses, él llegó a confesarle que "me han dicho que te deje", planteándole que cómo sería si "me echase una novia de 60 años". Una frase improcedente con la que según Concha estaba "preparando el terreno".

Concha confiesa el dolor que le ha provocado ha sido enorme. Revela que se encuentra en tratamiento médico y que "me dan crisis de ansiedad con tan solo ver pasar el coche. Me da ansiedad, pero es del asco que me produce".

Sin embargo, no todo queda aquí. El golpe fue doble, ya que sus propios hermanos se pusieron del lado de él, sin tener en cuenta que "yo era su sangre", pues según indica, "ojos que no ven, corazón que no siente".

A pesar de todo, Concha encuentra fuerza en sus hijos y amigos y en el orgullo de saber que "mi casa y todo lo de mi casa lo he pagado yo". Y es que al menos, la traición no ha apagado su esperanza.

Así, confiesa que "yo ahora estoy tranquila porque me he quitado una mala persona de encima" y pone la mirada en el futuro, donde no se va a cerrar a nada, aunque solo pide que si llega alguien sea "buena persona" y "sobre todo limpio".