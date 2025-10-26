Ainoa, joven española de 22 años: "Mi pareja y yo tenemos un plan para ahorrar 3.000 euros en menos de 3 años"

Ainoa y una persona metiendo dinero en una hucha.

El aumento del precio del alquiler en las grandes ciudades de España y los sueldos bajos de la mayoría de trabajadores perjudican a toda la población. Sin embargo, los jóvenes son los principales afectados por esta situación.

Ante esta tesitura, apenas tienen margen de maniobra para ahorrar y en muchos casos viven al día. Aun así, algunas parejas de jóvenes consiguen organizarse para guardar un dinero cada mes.

Así lo cuenta Ainoa (@ainoa._03), una joven tiktoker de 22 años con más de 13.000 seguidores en la red social. En uno de sus últimos vídeos, explica cuál es el plan de ahorro que lleva a cabo con su pareja.

La chica explica que ha comprado una hucha con una lista de números para organizar los ahorros junto a su novio. "Tenemos 120 euros ahorrados de momento", comenta Ainoa.

"Lo que vamos a hacer es meter aquí el dinero e ir tachando nuestras casillitas de nuestro plan de ahorro", añade la joven.

Ainoa y su pareja han calculado cuánto tiempo tardarán en ahorrar 3.000 euros. Será en menos de tres años.

Para ello, ambos meterán 50 euros cada mes, otros 10 euros cada dos semanas y 6 euros cada semana.

La tiktoker confirma que hará un seguimiento en su canal para que sus seguidores vean la evolución, aunque no lo irá grabando siempre que metan dinero.

"Esperamos que dentro de 2 años y medio o 3 esté completa", añade. Aunque su pareja lo deja claro: "Deberíamos subir el ritmo". Todo sea por ahorrar lo antes posible una cantidad suficiente para sus proyectos de vida en común.