Ainoa y una persona metiendo dinero en una hucha.

Ainoa y una persona metiendo dinero en una hucha.

Relaciones

Ainoa, joven española de 22 años: "Mi pareja y yo tenemos un plan para ahorrar 3.000 euros en menos de 3 años"

Esta pareja de jóvenes muestra en redes sociales cuál es su planificación mensual y semanal para conseguir unos ahorros en unos años.

Más información: Merakio, autónomo argentino y padre de un niño de 8 años: "Tras 5 años en España no conectaba con nadie, me hacía sentir mal"

Publicada

El aumento del precio del alquiler en las grandes ciudades de España y los sueldos bajos de la mayoría de trabajadores perjudican a toda la población. Sin embargo, los jóvenes son los principales afectados por esta situación.

Sigue aquí a EL ESPAÑOL en Discover

Ante esta tesitura, apenas tienen margen de maniobra para ahorrar y en muchos casos viven al día. Aun así, algunas parejas de jóvenes consiguen organizarse para guardar un dinero cada mes.

Así lo cuenta Ainoa (@ainoa._03), una joven tiktoker de 22 años con más de 13.000 seguidores en la red social. En uno de sus últimos vídeos, explica cuál es el plan de ahorro que lleva a cabo con su pareja.

Manuel (41), abogado: Poner la casa a nombre de los dos es muy romántico, pero le estás regalando 30.000€ a tu pareja

La chica explica que ha comprado una hucha con una lista de números para organizar los ahorros junto a su novio. "Tenemos 120 euros ahorrados de momento", comenta Ainoa.

"Lo que vamos a hacer es meter aquí el dinero e ir tachando nuestras casillitas de nuestro plan de ahorro", añade la joven.

José Elías (49), empresario, sobre su divorcio: Fue muy duro, como si me soltarán de 3.000 pies sin paracaídas

Ainoa y su pareja han calculado cuánto tiempo tardarán en ahorrar 3.000 euros. Será en menos de tres años.

Para ello, ambos meterán 50 euros cada mes, otros 10 euros cada dos semanas y 6 euros cada semana.

Sigue aquí a EL ESPAÑOL en Discover

La tiktoker confirma que hará un seguimiento en su canal para que sus seguidores vean la evolución, aunque no lo irá grabando siempre que metan dinero.

"Esperamos que dentro de 2 años y medio o 3 esté completa", añade. Aunque su pareja lo deja claro: "Deberíamos subir el ritmo". Todo sea por ahorrar lo antes posible una cantidad suficiente para sus proyectos de vida en común.