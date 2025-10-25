José Elías, con 180 empresas y 10.000 empleados, sobre sus parejas: "No emprendían y eso complica todo"

José Elías es uno de los empresarios más importantes de España. Su nombre empezó a sonar con fuerza en los círculos empresariales tras aparecer por primera vez en 2021, en la lista de Forbes de los 100 españoles más ricos. Apenas un año después, ya ocupaba el puesto número 30, con un patrimonio estimado de 900 millones de euros.

Desde entonces, su figura no ha hecho más que crecer. Elías ha consolidado su fortuna a través del grupo Audax Renovables, especializado en energías limpias, también es accionista único de la cadena de congelados La Sirena, además de tener numerosas inversiones estratégicas en otros sectores clave.

Pese a su perfil más bien discreto en lo que se refiere a su vida privada, en estos años José Elías ha mostrado algunas facetas más personales a través de las redes sociales. Uno de estos momentos fue durante una entrevista con Elisabeth Álvarez, creadora de INOUT, en el podcast de Búscate la Vida.

En este podcast el empresario llegó a sincerarse sobre un aspecto poco conocido de su vida sentimental, reconociendo la importancia del apoyo emocional en el éxito profesional: "Mi relación con mis parejas, al no ser emprendedoras como yo, es muy difícil", confiesa en el vídeo. "Si tu pareja es emprendedora, entenderá ciertos temas que serán cruciales para escalar tu proyecto", concluye.

Durante la conversación, el empresario pregunta a Elisabeth Álvarez cómo vive ella esta dinámica en su propia relación, donde, a diferencia de las experiencias de Elías, ambos miembros de la pareja son emprendedores. La creadora de INOUT aprovecha este momento en el vídeo para compartir cómo influye su propia relación en su trayectoria como emprendedora.

@jose_elias_navarro “No es necesario que tu pareja sea emprendedora, pero si que de esta forma entenderá ciertos temas que serán cruciales para escalar tu proyecto” #pareja #relacion #escalar #empresa #emprender #conflicto ♬ sonido original - jose_elias_navarro - Jose Elías

"Probablemente si mi pareja fuera funcionaria, iría con cuidado y analizando pros y contras, pero como él está metido en tantos 'fregaos'..." explica Álvarez, subrayando cómo el entendimiento mutuo se convierte en un factor determinante.

"Si mi pareja no fuera empresaria probablemente no entendería que yo no haya hecho vacaciones durante tantos años, que en mis vacaciones le dedique tiempo al trabajo, que el domingo trabaje y que mi vida sea eso. No lo entendería", asegura. Una falta de entendimiento que, según su experiencia, es una barrera que muchas mujeres emprendedoras también enfrentan.

"Yo tengo amigas o conocidas que tienen empresas o que han querido emprender y que lo están haciendo bien pero no están llegando más lejos porque al final tienen un conflicto en su casa constantemente", concluye.

Un choque entre la exigencia del emprendimiento y las expectativas tradicionales de pareja o familia, entre el que muchas iniciativas quedan a medio camino. La clave, apunta, está en rodearse de personas que compartan no solo la visión, sino también el ritmo y los sacrificios que implica sacar adelante un proyecto propio.