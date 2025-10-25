Cristina Pedroche (36) y Dabiz Muñoz (45), el matrimonio que factura 16 millones de euros al año: "No me casé por dinero"

La historia de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no solo es la de dos celebridades mediáticas; es también el ejemplo de cómo talento, trabajo y amor pueden convertirse en una auténtica máquina de éxito.

Entre ambos, generan juntos más de 16 millones de euros anuales entre campañas publicitarias, televisión y sus reconocidos restaurantes.

Pig Wins es la empresa matriz que agrupa sus negocios principales. En 2023, esta sociedad superó los 16 millones de euros en facturación bruta, aunque como ocurre en los grandes negocios, el beneficio líquido para la pareja ronda los 834.000 euros.

"En mi restaurante, la mayoría de los ingresos se reinvierten en personal, calidad y en seguir creando experiencias. Si hay algo que nos diferencia es que no paramos nunca, lo que ganamos no se queda en el bolsillo, se reinvierte", admite Dabiz.

Cristina Pedroche, por su parte, es la reina del marketing y la publicidad en redes sociales y televisión. Sus contratos superan los 100.000 euros por campaña y hay años en los que encadena hasta tres campañas de gran tirón.

Además, los posts promocionados en Instagram y TikTok le han permitido cobrar "más de 5.000 euros por publicación". Y no es un secreto: "No tengo problema en decir lo que gano. Prefiero que la gente sepa que las oportunidades están ahí si eres constante", afirma Pedroche.

Ir a un evento puede suponer para Pedroche 200.000 euros por aparición y sus contratos televisivos, como colaboradora y presentadora, habitualmente suman más de 250.000 euros anuales.

Esta transparencia ha conseguido que tanto sus fans como sus detractores sepan que sus números son reales, sin necesidad de exagerar ni ocultar cifras: "Me casé por amor, no por dinero. ¡Que gano mucho más que David! Pero me parece importante ser honesta y que la gente sepa que tu trabajo puede cambiar tu vida", declaró hace unos años.

Dabiz Muñoz, cocinero y reconocido por varias estrellas Michelin, lidera el emporio de restaurantes DiverXO, StreetXO y RavioXO. La sociedad matriz generó en los últimos años una media de 7,5 millones de euros solo en DiverXO.

De hecho, Muñoz ha confesado que, pese a las impresionantes cifras, "fui 'mileurista' durante mucho tiempo. Cuando empecé, dormí seis meses en el restaurante por falta de dinero. Ahora, lo que ganamos no nos desliga del esfuerzo diario".

Ambos insisten en la importancia del ahorro y el esfuerzo, con Pedroche confesando: "No podría gastarme 3.000 euros en un bolso, sería reírme de muchos españoles".

El restaurante y la televisión

Esta visión responsable se ha convertido en parte de su marca personal y les ha permitido sortear las críticas con autenticidad y transparencia.

Entre los dos, la economía familiar se mezcla con los negocios, pero mantienen cuentas separadas y una estructura profesional que deja claro que lo suyo no es solo amor y fama: es gestión y visión de futuro.

Muñoz lo resume así: "Si algo nos fortalece como pareja es que sabemos trabajar juntos y respetar la carrera de cada uno".

En definitiva, Pedroche y Muñoz no solo facturan millones, sino que lo hacen siendo honestos, trabajadores y cercanos. Su éxito no tiene secretos: trabajo duro, pasión y mucha transparencia. Un ejemplo de pareja moderna y profesional en España.