Christian Belmont, sobre tener que pagar en las bodas: "Si el menú cuesta 200€, pues no te cases, a mí qué me cuentas"

Cada vez es más común recibir una invitación de boda que, junto con la fecha y el lugar del evento, incluye también un número de cuenta bancaria.

Y es que lo que antes era una celebración para compartir con los tuyos, hoy se ha convertido en un gasto que muchos invitados sienten como una obligación que a veces no pueden permitirse.

Entre viajes, ropa para la ocasión y el famoso "sobre" como regalo, asistir a una boda puede suponer fácilmente más de 500 euros.

Cansado de esta situación, el creador de contenido Christian Belmont ha decidido alzar la voz y decir lo que muchos piensan sobre esta nueva moda.

En un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en su cuenta de Tiktok, Belmont lanza su mensaje sin rodeos: "Escúchame bien y grábate esta frase en la cabeza: 'Si me invitas a tu boda, no te voy a pagar nada'. Esto es algo que pensamos todos, pero nadie tiene huevos a decirlo".

El influencer critica lo que considera una "nueva moda" entre las parejas de hoy en día. "¿Me vas a explicar esta nueva moda que hay de que tú me invites a tu boda y me dejes el número de cuenta? ¿Te has flipado?" dice, visiblemente molesto.

Y es que para él, el matrimonio debería ser una decisión personal, no un evento que los invitados tengan que financiar.

Con su estilo directo y en cierto tono irónico, Belmont plantea una comparación que ha causado risas: "Casarte es un lujo, no todo el mundo se lo puede permitir. Es como comprarte un Ferrari, pero no me hagas pagar a mí tus lujos".

Unas palabras con las que recuerda que cada pareja debería organizar una boda acorde a sus posibilidades económicas y no a lo que ve en redes sociales a diario, sin trasladar el coste a familiares y amigos.

Sin embargo, aunque esto sí es un concepto más antiguo, tampoco se libra de sus críticas la famosa lista de regalos.

"Esto es como las revistas del Carrefour cuando eras pequeño, que ibas marcando lo que querías que te trajeran los Reyes. ¿Cómo te voy a comprar una Thermomix?", ironiza.

"Por favor, paremos esto. Esto tiene que terminar. Esto no puede seguir así", confiesa indignado ante la situación a la que según él han llegado este tipo de celebraciones.

Y es que tal y como afirma el creador de contenido, nadie te puede obligar a pagar, aunque por protocolo esté mal visto.

"Si el menú está por 200 €. Pues no te cases. A mí qué me cuentas, ¿ese es tu problema o el mío? Casarte es un lujo, no todo el mundo se lo puede permitir", afirma con contundencia.

Ante esto, el creador asegura que solo se casará cuando pueda cubrir los gastos de todos sus invitados: "El día que yo me case será porque económicamente estaré preparado para pagarle el cubierto a todas las personas que estén sentadas en la mesa".

Unas palabras que reabren un debate muy presente en la sociedad sobre si las bodas se han convertido en un lujo que muchos ya no pueden permitirse.