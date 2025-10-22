Merakio, autónomo argentino y padre de un niño de 8 años: "Tras 5 años en España no conectaba con nadie, me hacía sentir mal"

Uno de los principales retos que afronta cualquier persona que se marcha a vivir a otro país es el de encajar socialmente. Crear un ambiente para sentirse 'como en casa', pasa, entre otros aspectos, por encontrar una pareja.

Es el caso de Merakio, un actor y creador de contenido argentino que se mudó a España hace casi cinco años. Asegura que es autónomo y que esto es "lo peor de vivir" en este país.

En lo que respecta al amor, el creador de contenido se descargó varias aplicaciones para conocer gente. Merakio reconoce en su canal de YouTube que "no le estaba yendo bien" con estas "apps".

"No 'macheaba' (conectaba) con nadie y ya me estaba empezando a sentir con la autoestima un poquito mal", confiesa el argentino.

Él se define como una persona "muy sociable" y prefiere conocer a la gente cara a cara. Tras un tiempo conoció a Vicky, la que se ha convertido en su actual novia.

Su primera cita fue en una pizzería, pero fue en la segunda en la que "recontramachearon". Empezaron a verse más a menudo y son novios formales desde diciembre del año pasado.

El argentino también asegura que este enamoramiento "es diferente" a otras épocas en las que era más joven, pues ya ha aprendido más.

"Esta relación me hace vivir el amor de forma más evolucionada", apunta. Además, considera "súper importante decir lo que uno siente" y "hablar las cosas para evitar conflictos futuros".

Otra faceta de Merakio es la de padre. Tiene un hijo de 8 años al que ve una semana sí y otra no. Por lo que, desde el principio quedaba con su actual pareja la semana que no tenía que cuidar del pequeño.

Esto generaba "cierta carencia" y muchas ganas de verse entre ambos. Lo que hacía más especial el reencuentro.