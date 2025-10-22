José Elías (49), sobre su familia tras lograr el éxito: "Mi padre solamente me dijo te quiero una vez en la vida, solo un día"

Estamos en un momento de la vida donde el éxito suele medirse por los logros profesionales o el número que tengas en tu cuenta bancaria, sin embargo todavía hay quienes recuerdan que lo verdaderamente importante nace en casa.

Y es que, aunque no lo parezca, por muchas felicitaciones que tengas, la familia son los que verdaderamente dejan la huella que marca el resto de la vida.

Eso lo sabe bien José Elías Navarro, empresario y comunicador de 49 años, quien reconoce que por más fortunas que puedas alcanzar, nada se compara con la riqueza de recibir una sonrisa sincera de quienes sabes que les importas.

El empresario, que figura entre las 50 mayores fortunas de España, según la lista Forbes, gracias a su papel como presidente de Audax Renovables y propietario de la cadena La Sirena, no dudó en contar muy emocionado esto en su podcast Búscate la vida.

Y es que aunque lo habitual sea verlo hablando de finanzas, esta vez, el emprendedor ha querido abrirse y compartir una de las experiencias más personales de su vida.

"Yo lo tengo muy marcado porque yo me acuerdo muy bien. Mi padre solamente me dijo, 'Te quiero una vez en la vida'. Solo me lo dijo una vez un día. Me acuerdo perfectamente". Unas palabras que reflejan el orgullo que tiene al hablar de su progenitor, mientras recuerda el vacío que deja la falta de afecto verbal, y más cuando se consiguen logros que nunca hubieras pensado.

A diferencia de muchas generaciones que vivieron este problema en silencio, Elías cuenta que su padre no sabía expresar los sentimientos, aunque siempre buscaba el modo de motivarlo.

"No sabía decirlo. Yo me moría porque él me lo dijera, ¿sabes?", confiesa, mientras reconoce que esa manera dura de educar le ayudó a sacar su mejor versión.

Y es que tal y como detalla, afirma que si algo "sabía hacer, era conseguir sacar lo mejor de mí a cambio de que él se sintiese orgulloso".

Entre emoción y humor, el empresario admite que hablar del tema todavía le remueve por dentro. "Vamos a cambiar el tema porque me voy a poner a llorar al final", dice entre risas, intentando restarle peso al momento.

Con este tipo de charlas, más cercanas y sentimentales, José Elías trata de romper ese patrón, quitándose el traje de empresario y demostrando el cariño de una manera más abierta.

Y es que su historia recuerda que el éxito no solo se mide por los logros, sino también por aprender a decir lo que sentimos a tiempo.