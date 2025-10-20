Marta, experta en ahorro, sobre el mejor truco para ahorrar en pareja: "Olvídate de pagar 50/50 y repartir gastos"

En España muchas parejas vuelven a enfrentarse de nuevo a un reto económico que pone a prueba la organización del ahorro en común. Y es que, tras el paréntesis estival marcado por las vacaciones, los días de descanso y el ocio, vuelve la presión sobre el presupuesto doméstico para muchos españoles con el encendido de la calefacción y el aumento del consumo eléctrico para calentar los hogares, sumado al elevado precio del alquiler o de la cesta de la compra.

Todo ello en un contexto especialmente complicado ya en España, marcado por los sueldos bajos y estancados y por una inflación que continúa al alza. Una situación nada fácil para la mayor parte de los españoles y muestra de ello es que según datos de la Federación Española de Familias Numerosas, solo un 24% de los hogares vive sin dificultades económicas, mientras que tres de cada cuatro reconocen que les cuesta llegar a fin de mes.

En este escenario, cada vez más personas logran capear mejor el temporal económico compartiendo gastos en pareja o en familia. Repartir el coste de la vivienda, las facturas o la cesta de la compra permite aliviar esa presión mensual en muchos casos. Sin embargo, incluso así, el ahorro puede hacerse cuesta arriba para una parte importante de la población, que ve cómo sus ingresos se diluyen antes del final de mes.

Un punto sobre el que la experta en finanzas personales, Marta (@ahorraconmarta en TikTok), ha dado un truco sencillo pero muy eficaz para que cualquier pareja en España pueda ahorrar más cada mes sin hacer grandes sacrificios y este truco no implica repartir gastos a la mitad o 50/50, sino normalizar una sencilla dinámica compartida que fomente tanto el ahorro como la conciencia financiera.

"Hoy te traigo un truco para ahorrar en pareja que estoy segura que no sabes", empieza Marta en uno de sus vídeos. El consejo es fácil de aplicar y va más allá de repartir gastos: "Olvídate de pagar a medias cuando hagáis algún plan porque lo que vais a hacer es que va a pagar alguno de los dos y automáticamente después la otra persona va a ingresar ese dinero en una cuenta de ahorro", explica.

@ahorraconmarta 💡 ¿Quieres ahorrar en pareja sin discusiones? 💰❤️ ¡Aquí te va el TRUCO definitivo! ¡Este método nos ha salvado de más de una pelea! 😅💞 ¡Empieza hoy y cuéntame cómo te va! 📲💸 💬 ¿Qué tal gestionas el dinero con tu pareja? ¡Déjalo en los comentarios! #AhorrarEnPareja #TipsDeAhorro #ConsejosFinancieros #ParejasFelices #FinanzasEnPareja #AhorroInteligente #TikTokFinanzas #AmorYDinero ♬ sonido original - ahorraconmarta

La clave está en convertir el gasto compartido en una oportunidad directa de ahorro conjunto. "Vale una cuenta de ahorro o una cuenta común que tengáis", añade. Y subraya que este sistema no solo es útil para parejas, sino que también puede aplicarse en solitario. "En el caso de que no tengas pareja y también quieras ahorrar, imagínate que te gastas 12 euros en cenar una hamburguesa, pues automáticamente después lo que tienes que hacer es ingresar los 12 euros que has gastado en tu cuenta de ahorro", propone.

Un gesto aparentemente pequeño que tiene un doble efecto: acumular un fondo extra y sobre todo, generar mayor conciencia sobre el gasto. "De esta manera tendrás un ahorro asegurado y además más conciencia de lo que gastas porque todo lo que gastas lo ahorras", concluye la experta.