Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "Durante 90 días, dedica 90 minutos a tu objetivo principal"

Jordi Segués cuenta con millones de seguidores en las redes sociales y es uno de los mayores exponentes del crecimiento personal en España.

En uno de sus últimos videos, el formador en marketing y ventas digital, explica la importancia de decir que no a todo lo que no sean tus objetivos.

"El tema es que pongas foco y te obsesiones en un solo objetivo. Aprende a decir que no a todo lo demás. Si lo haces, tu vida cambiará más rápido de lo que te imaginas", afirma.

En este sentido, Jordi Segués desvela la regla de 90-90-1: "Durante los próximos 90 días dedica los primeros 90 minutos de tu día a tu objetivo número uno".

"Nada de multitarea, nada de distracciones, solo foco. No se trata de hacerlo todo, se trata de hacer lo correcto todos los días", señala.

"Yo cuando empecé lo apliqué y me ha llevado hasta aquí. Y esto aplica tanto para desarrollar una habilidad nueva como para crear una marca personal o para iniciar un negocio", comenta.

En uno de sus últimos vídeos, el creador de contenido andorrano incide en por qué nos cuesta tanto rechazar un plan o idea: "Aprende a decir que no sin dar explicaciones. No, no, gracias."

El experto asegura que es normal sentir "la presión social de justificarte o pedir disculpas porque crees que eso es la educación".

Aún así, el consultor aconseja decir que no sin explicarse. "El problema es que si empiezas a justificarte, abres puertas a que la otra persona valore si tu justificación es válida o no y entras en una negociación", añade.

"Si no quieres, simplemente di: 'No podré ir. Muchas gracias por pensar en mí'. Ni más ni menos. Simple y elegante, sin justificaciones. 'No, gracias'", añade.

El sector del desarrollo personal está cada vez más de moda. Son muchos los creadores de contenido que dan consejos sobre motivación y crecimiento económico y humano. Y esta recomendación es clave para implantarla en nuestro día a día.