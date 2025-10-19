Una joven española, sobre el reparto de gastos 50/50 en pareja: "Si no te propone una cuenta en común, olvídate"

La gestión de la economía dentro de una relación a menudo puede ser un foco principal de tensiones, sobre todo si estas no se afrontan de manera adecuada. Y es que, a pesar de que a menudo las parejas comparten todo lo demás, en la gran mayoría de las ocasiones, las finanzas son uno de los principales focos de problemas y uno de esos temas delicados que no siempre apetece tratar.

Sin embargo, son muchos los expertos en relaciones de pareja los que aseguran que llevar unas cuentas familiares claras y con un buen reparto de gastos equitativo es clave para cualquier relación de pareja saludable y duradera. De hecho, el dinero es uno de los factores que más afecta a gran parte de las rupturas y separaciones en España, junto con el desgaste y la falta de comunicación, como señala la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).

Un tema que una joven conocida en redes sociales como Aida Green (@aida.green4) trataba en uno de sus vídeos compartidos en TikTok con una reflexión clara: "Si vuestra pareja os triplica el sueldo y no os propone hacer una cuenta en común o no propone que cada uno ponga un porcentaje de su sueldo para los gastos sino que tenéis que pagar los gastos 50/50, lo siento pero eso no es normal", asegura.

Un comportamiento que según su visión se aleja de los principios de cualquier convivencia en pareja: "Eso no es una convivencia de pareja, es una convivencia de compañeros de piso", concluye. Esta joven lo que plantea, no es solo una cuestión de dinero, sino también de equidad y compromiso dentro de la relación.

Y es que, repartir los gastos 50/50 cuando los ingresos de ambos son muy distintos puede llegar a generar desequilibrios silenciosos, que con el tiempo, pueden traducirse en frustración y una sensación de falta de proyecto en común, según algunos expertos.

Esta es la razón, por la que cada vez más especialistas en pareja y psicólogos recomiendan repartir gastos según el porcentaje de ingresos de cada persona, planteándolo como una forma más justa que permite que ambos miembros de la pareja contribuyan de forma equilibrada y sin que uno de los dos cargue con un esfuerzo desproporcionado.

De hecho, hablar de dinero en la pareja no debería de ser un tema incómodo ni algo que se deje para cuando ya haya problemas. Al contrario, abrir espacios de diálogo sincero sobre las finanzas en una relación puede ayudar a construir confianza y a que ambos miembros de la pareja puedan sentirse parte de un mismo proyecto.

Un tema sobre el que hace unos meses también se pronunciaba la reconocida psicóloga, Andrea Vicente, en uno de sus vídeos compartidos en redes, donde aseguraba que una de sus pacientes veía como el reparto de 50/50 estaba acabando con su posibilidad de ahorro y con su bienestar mental: "La consecuencia es que ella llega a final de mes muy justa, casi a cero, no consigue ahorrar y tiene mucho malestar", explicaba para preguntar después la opinión a sus seguidores.

Un tema que a pesar de estar en el día a día de cada vez más parejas en España sigue dividiendo las opiniones entre quienes defienden el reparto equitativo según ingresos y quienes aún apuestan por el 50/50 como única forma de igualdad. Lo cierto es que no hay una fórmula única, pero lo que sí parece claro es que ignorar esta conversación o evitarla por incomodidad puede acabar pasando factura y no solo a las cuentas, también a la relación.