Susana Abaitua, actriz, se sincera sobre la maternidad a partir de los 35: "Hay una parte de frustración muy fuerte"

Susana Abaitua no solo destaca por sus potentes interpretaciones o su sorprendente facilidad para imitar acentos, como ya demostró en El Hormiguero, sino también por su valentía y decisión al abordar temas incómodos y sin rodeos. Uno de ellos lo abordó hace unos meses en el programa La hora extra de Cadena SER, donde habló abiertamente sobre la presión social que sienten muchas mujeres a partir de los 34 o 35 años respecto a la maternidad y los modelos impuestos por la sociedad.

Una maternidad que en España se sitúa en los 32,6 años de media en la mayoría de mujeres, según datos del INE. Casi un tercio de los nacimientos se concentra precisamente en mujeres de entre 30 y 34 años, una tendencia que, tras casi una década de descensos, vuelve a repuntar ligeramente en nuestro país.

Una edad que genera una "presión invisible" pero persistente. Esa presión es precisamente a la que se refería en su entrevista Susana Abaitua en su intervención en La hora extra, compartiendo una reflexión que cada vez más mujeres experimentan en esa franja de edad. "Lo digo como mujer en los 34 para 35 años. En serio, es una realidad que ahora yo y mis amigas estamos en un momento donde entra la maternidad por ejemplo", confesaba.

La actriz explicaba cómo, pese a haber deseado ser madre desde siempre, se encuentra en un momento vital en el que esa posibilidad empieza a chocar con factores biológicos, laborales y sociales: "En mi caso, me encuentro con una edad en la que ya puede empezar a haber problemas, en la que ya estoy haciéndome pruebas, pensando si tengo que congelar óvulos, no... Y se está truncando el sueño mío y la proyección mía de 'yo con 30 seré madre'", confesaba la actriz.

Un sueño de ser madre que al llegar los 30 no vio posible y que ahora a los 35 tampoco debido a lo centrada que se encuentra la actriz en su carrera profesional: "Estoy centrada en mi carrera y yo ahora mismo no puedo. Hay una parte de frustración muy fuerte ahí, de momentos de agobio con eso y de preguntarme hasta qué punto lo puedo alargar, hasta qué punto no...", asegura.

Abaitua pone sobre la mesa algo que a menudo cuesta decir en voz alta pero que forma parte de la realidad de cada vez más mujeres en la sociedad actual: cómo los ritmos profesionales, las expectativas personales y los estándares sociales pueden llegar a entrar en conflicto cuando se trata de decidir si ser madre o no.

"Nosotras nos proyectábamos de una manera. Quién no quiere ser madre todo bien, estupendo. Pero, ¿cómo lo encajo yo en la sociedad? ¿Cómo consigo seguir siendo una actriz que trabaje y que funcione teniendo un hijo? ¿Es posible o no es posible? De repente si me ven embarazada a lo mejor ya pierdo esa cosa joven y ya soy la madre... Esto es real y hay que hablarlo porque pasa y estoy en ese punto y socialmente se necesita una pareja. ¿En qué modelo podría serlo? Estamos muy marcados por un modelo de cómo tiene que ser", concluía la actriz.